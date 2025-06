El primer juicio de Read terminó el 1 de julio en un juicio nulo debido a un jurado indeciso, y varios miembros del jurado salieron después para decir que el panel había acordado por unanimidad que Read no era culpable del cargo más grave de asesinato en segundo grado.

Brennan ha hecho referencia a la declaración de Read sobre la posibilidad de que retrocediera hacia O’Keefe, lo que la defensa ha señalado que no provino de informes policiales sino de una entrevista voluntaria que hizo para una serie documental. En la entrevista de televisión, Read dijo: “No pensé que lo había golpeado”, pero reconoció que podría haberlo “rozado”.

La Dra. Elizabeth Laposata, una ex médica forense llamada por la defensa, dijo que las lesiones de O’Keefe eran consistentes con un traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza, pero que sus heridas en los ojos no eran consistentes con haber sido golpeado por la parte trasera de la camioneta de Read. Ella testificó que no creía que O’Keefe fuera golpeado por la camioneta en absoluto.