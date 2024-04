Arizona acusa a 18 personas por interferencia electoral en los comicios presidenciales del 2020

Phoenix — Un jurado investigador de Arizona acusó formalmente a Mark Meadows, ex jefe de despacho de la Casa Blanca de Donald Trump , y al abogado Rudy Giuliani junto con otras 16 personas en un proceso por interferencia electoral.

La imputación dada a conocer el miércoles acusa a 11 republicanos que presentaron un documento ante el Congreso en el que declaraban falsamente que Trump derrotó a Joe Biden en Arizona en los comicios presidenciales de 2020. Incluye a otros siete acusados cuyos nombres no fueron divulgados de momento porque aún no se les había notificado de los cargos.

The Associated Press pudo determinar las identidades de los acusados no nombrados con base en las descripciones de ellos que aparecen en la acusación formal.