La Policía del Condado de Montgomery en Pensilvania arrestó a un hombre acusado de asesinar a una madre puertorriqueña de tres menores en el apartamento de ella, en Norristown, el pasado lunes.

El fiscal de distrito del Condado de Montgomery, Kevin R. Steele, y el jefe de la Policía de Norristown, Derrick Wood, informaron que Elvyn Almodóvar Rodríguez, de 32 años, se entregó luego de que las autoridades anunciaron una cacería para capturarlo tras el asesinato de Keishla Arroyo Rodríguez, de 28 años.

Los hechos en este caso se remontan al 10 de enero cuando, presuntamente, el acusado irrumpió en la residencia de Arroyo Rodríguez y le disparó mientras la mujer se encontraba en el baño. En el apartamento se encontraban los hijos de la mujer de 3, 5 y 7 años.

De hecho, según la fiscalía, la policía fue alertada luego de que la hija de 7 años llamó a su padre tras mirar por debajo de la puerta del baño y ver a su madre en el suelo. Las autoridades iniciaron rápidamente la búsqueda de Almodóvar Rodríguez gracias a que la niña le dijo a su padre que vio cuando el acusado entró al apartamento y, posteriormente, lastimó a la mujer.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, la muerte violenta pudo haber sido el resultado de un patrón de violencia de género, pues Almodóvar Rodríguez era la expareja de la víctima, quien decidió culminar su relación tras múltiples incidentes violentos el año pasado. El presunto asesino se mudó de la residencia donde vivía la víctima antes de la pasada Navidad.

“Este asesinato de Keishla Arroyo Rodríguez, madre de niños pequeños, es un final horrible para una situación de violencia doméstica”, expresó el fiscal Steele en un comunicado de prensa.

Este medio validó en la cuenta de Facebook de Arroyo Rodríguez que una de sus publicaciones muestra que inició una relación sentimental con el acusado el 28 de febrero de 2021. No obstante, la publicación ya no muestra la foto de perfil ni el nombre de Almodóvar Rodríguez, quien es, también, de ascendencia puertorriqueña.

Telenoticias, de Telemundo Puerto Rico, entrevistó a la madre del arrestado, quien se mostró sorprendida y lamentó los hechos que, presuntamente, cometió su hijo.

“Siento tanto el dolor de esa familia, saber que le quitó la vida. ¿Por qué? Eso no se hace. Yo le pido una disculpa y el perdón a la familia porque de verdad yo parí a un hijo, yo no parí a un asesino”, aseveró la mujer, quien no quiso ser identificada.

Por su parte, Jomar Resto, padre de los menores y exesposo de la mujer, contó a Telemundo 62 que acudió al apartamento tras la llamada de su hija y encontró a los menores de edad encerrados y a Arroyo Rodríguez tirada en el suelo del baño, por lo que llamó al 9-1-1.

“Me siento horrible. Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Es un dolor que es inexplicable”, manifestó Resto.

La autopsia del cuerpo de Arroyo Rodríguez determinó que murió de un disparo en la cabeza y que la muerte fue producto de un homicidio.

Además, la investigación de las autoridades reveló que Almodóvar Rodríguez le envió un mensaje de texto y llamó a Resto, padre de sus hijos, para preguntarle si había visto a Arroyo Rodríguez con otros hombres desde que ella decidió culminar la relación.

Mientras, Resto destacó que su exesposa le comentó en varias ocasiones que era víctima de violencia por parte de Almodóvar Rodríguez, pero que nunca lo denunció por “temor”.

“Ya habían surgido anteriormente casos de violencia. Se hablaba con ella y se le decía que tomara el control de la situación haciendo una denuncia o tomando las medidas necesarias pero por temor no lo hizo”, señaló.

Almodóvar Rodríguez está acusado de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado, robo con escalamiento de un hogar, robo por apropiación ilícita, poner en peligro el bienestar de los niños, entre otros cargos.

De momento, la Fiscalía del Condado de Montgomery no precisó cuándo el acusado enfrentará una vista judicial por los cargos en su contra.

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarse con la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.