Arrestan a sospechoso tras tiroteo en Universidad de Nuevo México que dejó a un muerto

No muy lejos de los dormitorios, una fila de autobuses de la universidad aguardaban a los estudiantes, muchos de ellos con mochilas y arrastrando pequeños carritos de equipaje con sus pertenencias. La universidad estaba llevando a cabo una “evacuación táctica escalonada”, señaló la portavoz Cinnamon Blair en un comunicado enviado por correo electrónico. Se pidió a la gente que no se moviera de donde estaba si no recibían instrucciones de la policía del campus.