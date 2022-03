Washington - Un exlíder del grupo extremista de extrema derecha Proud Boys fue arrestado el martes por un cargo de conspiración por su presunto papel en un ataque coordinado contra el Capitolio de Estados Unidos para evitar que el Congreso certificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Henry “Enrique” Tarrio no estaba allí cuando ocurrió la insurrección el 6 de enero de 2021. La policía arrestó a Tarrio en Washington dos días antes del motín y lo acusó de destrozar una pancarta de Black Lives Matter en una histórica iglesia negra durante una protesta en diciembre de 2020. El día anterior al ataque al Capitolio, un juez ordenó a Tarrio que se mantuviera fuera de la capital federal.

Pero Tarrio no se fue de la ciudad como debería, dice la acusación. En cambio, se reunió con el fundador y líder de Oath Keepers, Elmer “Stewart” Rhodes, y otros en un estacionamiento subterráneo durante aproximadamente 30 minutos.

“Durante este encuentro, un participante hizo referencia al Capitolio”, dice la acusación.

Tarrio hizo su aparición inicial en el tribunal a través de un enlace de vídeo a una sala en Miami el martes. Su vista de arresto estaba programada para el viernes.

La acusación es una prueba más de hasta qué punto el Departamento de Justicia procesará a los líderes de grupos extremistas cuyos miembros se sospecha que planearon y atacaron el Capitolio, incluso si ellos mismos no asistieron. El último cargo de conspiración se centra en grupos organizados que conspiraron con anticipación, ya que los fiscales federales los distinguen de cientos de otros partidarios del entonces presidente, Donald Trump, que estaban en el lugar ese día y fueron acusados.

Los nuevos cargos relacionados con los disturbios se encuentran entre los más graves presentados hasta el momento, pero no son los primeros de su tipo. Once miembros o asociados del grupo de milicias antigubernamentales Oath Keepers, incluido Rhodes, han sido acusados de conspiración sediciosa en el ataque al Capitolio.

Un mensaje que se le dejó a Andrew Jacobs, un abogado designado para representar a Tarrio, no fue respondido de inmediato el martes por la tarde.

Phillip Linder, un abogado que representa a Rhodes, tampoco devolvió de inmediato una llamada en busca de comentarios en nombre de su cliente.

Tarrio, quien desde entonces renunció a su cargo como presidente de Proud Boys, no respondió de inmediato a un mensaje de texto en busca de comentarios sobre su arresto y acusación. He cumplido cinco meses por un caso no relacionado.