Wisconsin - Un hombre armado mató a dos personas en un casino de Green Bay el sábado por la noche e hirió de gravedad a una tercera antes de morir baleado por la Policía, según dijeron el domingo las autoridades en Wisconsin.

Los investigadores creían que el agresor pretendía atacar a una persona concreta con la que estaba enojado, pero esa persona no estaba en el Casino Oneida en ese momento. El hombre “decidió disparar de todos modos a algunos de los compañeros de trabajo o amigos de la víctima, al parecer”, dijo el teniente de la policía del condado Brown Kevin Pawlak.

En un primer momento no se identificó al agresor ni a las víctimas.

Pawlak no estaba seguro de si el tirador era un antiguo empleado del restaurante, aunque “parece que hay alguna relación que tenía que ver con el personal”.

“Aún estamos determinando si todos trabajaban allí o no”, señaló.

La persona herida fue trasladada a un hospital de Milwaukee, dijo Pawlak.

El ataque ocurrió en torno a las 7:30 p.m. en el establecimiento, gestionado por la Nación Oneida en el lado occidental de Green Bay.

El secretario de Justicia del estado, Josh Kaul, tuiteó poco antes de las 10 de la noche que el lugar “está bajo control. Ya no hay amenaza para la comunidad”. No dio más detalles y una portavoz de la fiscalía no respondió de momento a un mensaje para pedir comentarios.

La policía de Green Bay y el departamento de policía del condado Brown indicaron a The Associated Press que no tenían detalles sobre el incidente en el casino.

Jawad Yatim, un testigo, dijo que al menos dos personas habían sido baleadas.

“Sé que dos seguro, porque pasó justo a nuestro lado, literalmente al lado”, dijo Yatim. “Pero él estaba disparando de forma bastante agresiva en el edificio, así que no dudo que alcanzara a otra gente”.

Yatim dijo que los disparos comenzaron en un restaurante del casino.

“Salimos corriendo de allí, gracias a Dios estamos bien, pero obviamente deseamos lo mejor a todos los que hayan sido baleados”, dijo.

La portavoz de la tribu Bobbi Webster dijo que el casino está conectado a un gran hotel y un centro de conferencias, el Radisson, también propiedad de la Nación Oneida.

Max Westphal, cliente del casino, dijo que estaba afuera del lugar después de haber sido desalojado por lo que creyó sería un asunto menor.

“De pronto escuchamos una ráfaga, de unos 20 o 30 disparos sin duda”, indicó Westphal al canal WBAY-TV. “Salimos corriendo hacia la avenida... Unos 50 autos de la policía venían por la autopista. De verdad era la locura”.

El gobernador, Tony Evers, emitió un comunicado el sábado por la noche en el que dijo estar “consternado” por el tiroteo, sin dar más detalles.

“Mientras esperamos a más información, confiamos y rezamos por la recuperación de los heridos y damos gracias a los servicios de emergencias, que respondieron con rapidez a esta situación”, añadió.

La reserva de la tribu Oneida se encuentra en la parte oeste de la zona de Green Bay.