Asesinato del CEO de UnitedHealthcare: emergen nuevas pistas

Las palabras “deny” (negar), “defend” (defender) y “depose” (deponer) fueron encontradas grabadas en la munición, haciéndose eco de una frase utilizada por críticos de la industria de seguros, dijeron dos oficiales de seguridad el jueves, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente detalles de la investigación.