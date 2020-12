Washington - La explosión que sacudió este viernes la ciudad estadounidense de Nashville vino de un vehículo con una grabación que avisaba de que “una bomba explotaría en los próximos 15 minutos”, dijo en una rueda de prensa el jefe de la policía local, John Drake.

Además, miembros de la policía de Nashville revelaron que encontraron restos humanos cerca del lugar donde estalló el vehículo. Sin embargo, se desconoce, al momento, si los restos pertenecen a una víctima que se encontraba cerca del vehículo o a la persona que se cree fue responsable del acto.

Esa fuente explicó que se están tomando precauciones para registrar la zona afectada, pero no hay indicaciones de que haya ningún otro aparato explosivo.

Poco antes de las 6:00 de la mañana hora local, la policía local respondió a una llamada que alertaba de disparos en la zona; pero, una vez que llegaron allí no vieron ningún signo de un tiroteo y se dieron cuenta de que había un vehículo con una grabación que avisaba de que “una bomba explotaría en los próximos 15 minutos”.

Los agentes se apresuraron a llamar puerta por puerta para evacuar a los vecinos del centro de Nashville y minutos después se produjo la explosión.

En la misma rueda de prensa, el portavoz de la Policía, Don Aaron, explicó que el vehículo era una autocaravana y aún no se sabe si había alguien dentro cuando explotó.

✉ Email Humo negro y fuego se pudo ver temprano en la zona de la explosión, donde ubican bares, restaurantes, así como tiendas, y que es conocido como el corazón del área turística en el corazón del “downtown” de Nashville. (The Associated Press)

El personal de emergencia trabaja en el lugar de una explosión en el centro de Nashville, Tennessee, el viernes 25 de diciembre de 2020. (The Associated Press)

El personal de emergencia trabaja en el lugar de una explosión en el centro de Nashville, Tennessee, el viernes 25 de diciembre de 2020.Los edificios temblaron en el área inmediata y más allá después de que se escuchó un fuerte estruendo temprano en la mañana de Navidad (AP Photo / Mark Humphrey) (The Associated Press)

Los edificios temblaron en el área inmediata y más allá después de que se escuchó un fuerte estruendo temprano en la mañana de Navidad. (The Associated Press)

La explosión dejó, al menos, tres personas heridas. (The Associated Press)

La Policía indicó que tenía razones para pensar que el acto fue intencional. (The Associated Press)

La oficina de Manejo de Emergencias de Nashville dijo a la estación de televisión local WKRN que un vehículo de uso recreacional que estaba estacionado explotó y causó múltiples daños en varios edificios. (The Associated Press)

La Policía de Nashville ya había dicho esta mañana que se trataba de un “acto intencionado”, aunque por el momento no ha señalado a ningún responsable.

Varias personas están siendo interrogadas en la estación de policía, pero Aaron rechazó ofrecer más detalles.

Tres personas resultaron heridas y fueron transportadas a hospitales cercanos, pero ninguna está en condición crítica.

La explosión sacudió las calles cerca de un edificio propiedad de AT&T, que está a una cuadra de la torre principal de la compañía.

“No sabemos si fue coincidencia o si ese fue el objetivo”, dijo el vocero policial Don Aaron.

AT&T dijo que el edificio afecado es la oficina central de un intercambio telefónico, con equipo de redes adentro. La explosión interrumpió el servicio, pero la compañía declinó especificar la magnitud de los cortes.

“El servicio para algunos usuarios en Nashville y el área circundante pudiera ser afectado por daños a nuestras instalaciones por la explosión de esta mañana. Estamos en contacto con las autoridades y trabajamos lo mas rápidamente y seguramente posible para restaurar el servicio”, dijo el portavoz de AT&T Jim Greer en un correo electrónico.

El portal de la compañía mostró interrupciones del servicio en el medio de Tennessee y Kentucky, incluyendo en Bowling Green, 105 kilómetros (65 millas) al norte de Nashville. Varias agencias policiales reportaron que sus sistemas de líneas de emergencias no estaban funcionando.

La Administración Federal de Aviación suspendió temporalmente los vuelos en el aeropuerto internacional de Nashville debido a problemas de telecomunicaciones asociados con la explosión.

Video de seguridad publicado en Twitter el viernes y que parecía haber sido grabado desde el otro lado de la calle capturó una grabación de audio que incluía la advertencia: “... si puedes oír este mensaje, evacúa ahora”. La explosión fue capturada por el video segundos más tarde.

Aaron dijo que tres personas fueron llevadas a hospitales del área para tratamiento, aunque ninguna estaba en condición crítica. Las autoridades no saben si había alguien en el vehículo cuando estalló.

Dijo que algunas personas fueron llevadas al precinto central de la policía para ser interrogadas, pero no dio más detalles.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) va a liderar la investigación en la que están participando múltiples cuerpos de seguridad, incluida la policía y el cuerpo de bomberos de Nashville, así como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, especializada en atentados con bombas.

El FBI es la agencia que se encarga de investigar posibles crímenes federales, como actos de terrorismo.

“En estos momentos, es un asunto de seguridad pública asegurarnos de que todo el mundo está localizado y de que el incendio no avanza más”, dijo Michael Knight, portavoz del ATF en Nashville, en declaraciones a la The Associated Press.

Nashville, capital del sureño estado de Tennessee, es conocida como “Music City, USA” (Ciudad de la Música) debido a su importante industria discográfica.