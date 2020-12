Washington — Hackers accedieron a computadoras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y posiblemente a otras agencias federales, lo que desencadenó una respuesta del gobierno en la que participa el Consejo de Seguridad Nacional.

Según historias de The Washington Post y The New York Times, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) investiga un grupo de hackers rusos que laboran para el Servicio de Inteligencia Extranjero (SVR) del gobierno ruso. Las autoridades creen que se trata del grupo de hackers APT29, también conocidos como Cozy Bear.

El vocero del Consejo de Seguridad, John Ullyot, dijo el domingo que el gobierno está al tanto de los reportes de hackeos.”Estamos tomando todas las medidas necesarias para identificar y solucionar cualquier posible problema relacionado con esta situación”, escribió en un correo electrónico.

La Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA) del gobierno indicó que ha estado trabajando con otras agencias “en relación a la actividad recientemente descubierta en las redes del gobierno. La CISA ofrece asistencia técnica a las entidades afectadas mientras trabajan para identificar y mitigar cualquier posible riesgo”.

El mes pasado, el presidente Donald Trump despidió al director de la CISA, Chris Krebs, luego de que éste respaldó la integridad de las elecciones presidenciales y refutó las declaraciones de Trump de un fraude electoral a gran escala.

Reuters reportó el domingo que un grupo respaldado por un gobierno extranjero robó información del Tesoro y de una agencia del Departamento de Comercio responsable de decidir las políticas de internet y telecomunicaciones. De acuerdo con diversos reportes, a las agencias de inteligencia les preocupa que otras dependencias hayan sido hackeadas con herramientas similares.

El Departamento del Tesoro canalizó los comentarios al Consejo de Seguridad Nacional.

FireEye, una importante empresa de ciberseguridad en Estados Unidos, dijo el jueves pasado que hackers de gobiernos extranjeros con “capacidades de clase mundial” irrumpieron en su red y robaron herramientas ofensivas que utiliza para analizar las defensas de sus miles de clientes. Entre esos clientes se incluye a gobiernos locales, estatales y federal, así como a las principales corporaciones internacionales.

En un principio, los hackers “buscaron información relacionada con clientes específicos del gobierno”, dijo Kebin Mandia, director general de FireEye en un comunicado, sin dar a conocer nombres. Añadió que no había indicios de que hubieran recopilado información de los clientes de su empresa de consultoría o de la de negocios de respuesta a irrupciones o de los datos de inteligencia de amenazas que colecta.

FireEye es uno de los principales protagonistas en materia de ciberseguridad —fue el que respondió a los hackeos de Sony y Equifax y ayudó a Arabia Saudí a frustrar un ciberataque a la industria petrolera— y ha tenido un papel importante en identificar a Rusia como el protagonista de varias agresiones en el floreciente inframundo del conflicto digital mundial.

Ni Mandia ni el portavoz de FireEye dijeron cuándo la compañía detectó el hackeo o quién sería el responsablel. Sin embargo, muchas personas de la comunidad de seguridad cibernética sospechan de Rusia.