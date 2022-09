Orlando - Los vientos constantes y lluvias copiosas que arrastró el huracán Ian la ha convertido en la quinta tormenta más potente en la historia de Estados Unidos, pues en su paso provocó severas inundaciones y apagones en todo el estado.

“Hemos visto una gran cantidad de inundaciones, algunos daños significativos por el viento y apagones en todo el condado. Anticipamos que este tipo de daño podría ocurrir y ocurriría y, desafortunadamente, estamos viendo lo peor del huracán Ian”, lamentó el director de seguridad pública del condado de Orange, Danny Banks, a los medios de comunicación esta mañana.

Para las 8:00 a.m., el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) apuntó que Ian se había degradado a tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora al continuar su trayectoria en el centro del estado. Su movimiento se mantenía a ocho millas por hora hacia el noreste del estado. Cuando tocó tierra como huracán de categoría 4, inundó casas y calles, derribó árboles y avivó olas devastadoras del mar, empeorando el escenario con ráfagas de vientos de hasta 150 millas por hora.

Las inundaciones “extensas, amenazantes a la vida y catastróficas” que trae el fenómeno continuarán en el centro y el norte de Florida, así como en el sureste de Georgia y este de Carolina del Sur para el fin de semana. Acorde a Banks, se espera que caigan otras hasta 10 pulgadas más de lluvia durante el día, por lo que la tormenta dejará casi dos pies de precipitación en el condado de Orange. En el suroeste, dejó entre 8 a 10 pies de lluvia sobre el nivel del mar.

“Esta es una amenaza de varios días de inundaciones peligrosas y generalizadas, lluvia y aún podría existir una oportunidad de (que se desarrollen) tornados. Lamentablemente estamos viendo lo peor”, agregó Banks.

Durante la noche y madrugada, Banks indicó que “par de docenas” de residentes de áreas inundables tuvieron que ser rescatadas por personal del Cuerpo de Bomberos del condado de Orange

Los desalojos continuarán y los bomberos serán asistidos por miembros de la Guardia Nacional, específicamente en las áreas de Orlo Vista, Oak Ridge y Bonneville Road. Por lo tanto, el número de refugiados, que suma a más de 1,000 personas, podría incrementar durante el día.

“Literalmente anoche, en medio de la tormenta, nuestro Departamento de Bomberos comenzó a ir a los vecindarios respondiendo a las llamadas”, indicó.

Hasta el momento, no se han reportado fatalidades relacionadas con el paso del ciclón en el condado de Orange.

“Mucho de eso se debe a que creemos que las personas prestaron atención a la advertencia y se prepararon para las inundaciones y ahora que están viendo inundaciones (están) haciendo esas llamadas rápidas y nosotros, teniendo los recursos que ahora van a ser apoyados por la Guardia Nacional, para ir a estos vecindarios”, dijo.

Banks indicó que “un cuarto de millón” de clientes no tienen servicio de energía eléctrica. Estimó que, pese a cuán alta es la cifra, el condado esperaba que fueran aún más.

Por otro lado, el portal PowerOutage.us, que especifica cuántos clientes en Estados Unidos y Puerto Rico tienen servicio de energía, detalló a las 9:52 a.m. que unos 197,101 de los 633,110 abonados en el condado de Orange, o el 31.13%, no cuentan con el servicio. En todo el estado de Florida, 2,598,895 de los 11,113,642 clientes no tienen energía eléctrica.

“Un cuarto de millón de personas sin electricidad es mucho, anticipamos que sería más que eso, pero es alentador que algunas de nuestras áreas particulares aún tengan electricidad”, acotó.

Sin conocer los daños del aeropuerto de Orlando

Carolyn Fennell, portavoz del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), especificó a este medio que todos los vuelos comerciales permanecen cancelados hasta que se pueda evaluar posibles daños en las instalaciones.

Debido a los fuertes vientos y lluvias que perduran y la inundación de carreteras, esta evaluación podría llevarse a cabo esta noche. Será entonces, cuando se determine finalmente la gravedad del impacto de la tormenta. Acorde a cuánto tiempo la restauración demorará, el aeropuerto podría reanudar vuelos comerciales mañana, viernes.