Miles de pasajeros de cruceros no viajarán esta semana como estaba previsto y otros tendrán que retrasar su regreso, debido al paso del huracán Ian por la Florida. El fenómeno causó cierre de los puertos de Tampa, Jacksonville y Puerto Cañaveral, impactando los salidas previstas para esta semana, y el regreso de barcos que ya estaban navegando.

Esos tres puertos de la Florida están supuestos a reabrir el viernes, 1 de octubre, sujeto a que las condiciones del tiempo lo permitan y no haya necesidad de reparaciones mayores. Si ese no es el caso, se sumarán otros barcos a la larga lista de viajes afectados.

Los viajes durante la temporada de huracanes son muy populares, debido a que cuentan con mejor precio y no es usual esta cantidad de cancelaciones ni retrasos, a menos que llegue un huracán tan grande como Ian. De hecho, la cantidad de viajes impactados hubiese sido mayor si el huracán hubiese afectado los puertos de Miami y Ft. Lauderdale, líderes de cruceros en el mundo, pero al momento se espera que ambos puedan recibir barcos en las fechas previstas.

Entre los viajes cancelados están los de tres barcos de Carnival. El Liberty, que saldría desde Puerto Cañaveral, el Paradise, en viaje de cuatro días desde Tampa y el Elation, también de cuatro días, desde Jacksonville. Todos saldrían el 29 de septiembre. Los pasajeros de esas travesías recibirán un reembolso completo y un crédito de 25% para viaje futuro.

Además, travesías de otras fechas han sido modificadas, como la del Carnival Liberty, Horizon, Sunrise, Ecstasy, Glory, Paradise y Liberty, con cambios de puerto por días en el mar, o por otros destinos que no estaban en itinerario.

Royal Caribbean ofrecerá una actualización el miércoles 28 de septiembre en la noche, pero hasta el momento, el Mariner of the Seas, que salía el jueves 29, desde Puerto Cañaveral, se retrasará un día. El Independence of the Seas, cuyo viaje debe salir el 30 de septiembre, está en agenda, pero se espera confirmación de la empresa al evaluar la situación de los puertos y el estado del tiempo.

Aun es prematuro para conocer los daños a los puertos en Florida. De ahí que tanto Royal Caribbean como otras líneas de crucero se mantengan vigilantes a la espera de noticias, para tomar una decisión final.

También Norwegian Cruise Line tuvo cambios y cancelaciones. El viaje del Norwegian Getaway, del 29 de septiembre, que era de 10 días por el Caribe, fue cancelado. Ese viaje debía zarpar desde Puerto Cañaveral. La travesía del Norwegian Sky, que partió desde Miami, el 25 de septiembre fue cambiada de ruta hacia el Caribe Oriental.

Otro barco que debe regresar a Puerto Cañaveral con llegada retrasada es el Disney Wish, el nuevo de Disney Cruise Line. Esto provocó la cancelación del viaje que saldría en esa misma fecha. El Disney Fantasy, que se espera llegue con retraso de un día al mismo puerto, saldrá nuevamente el 1 de octubre, pero más tarde.

¿Qué pasa cuando se extienden o se cancelan los cruceros?

Aunque para los pasajeros, la extensión del viaje puede parecer una buena salida al mal tiempo, porque estarán de vacaciones uno o varios días más, sin pago adicional, en la realidad, esto podría representarles un gran dolor de cabeza. Si tienen que regresar en avión y no han comprado boletos aéreos a través de las líneas de crucero, lo usual es que tengan que hacer sus arreglos para los nuevos vuelos, los que también se han visto afectados por el paso del huracán y el cierre de varios importantes aeropuertos de la Florida, como el de Orlando y Tampa. Esto aplica igualmente en el caso de los viajes cancelados.

Quienes tienen seguro de viajes, pueden reclamar en su póliza los gastos extras provocados por esas cancelaciones o retrasos, siempre y cuando la póliza incluya cobertura por huracanes. Consulte a su agente de seguros sobre esto.

Además de lo invertido en el crucero, (no aéreo), la línea de cruceros le devolverá lo invertido en excursiones terrestres, compradas a ellos directamente y el pasajero deberá tramitar reembolso o crédito si reservó estas excursiones independientes. En algunos casos se les otorga crédito para usar a bordo.

Todo pasajero con viaje de crucero previsto para estos días, debe comunicarse con la línea de cruceros o su agente de viajes para los detalles de cómo se afecta su viaje y cómo recuperar lo invertido, de ser necesario.