En temporada de huracanes, suelen ocurrir cambios en ruta de los cruceros, y la llegada del huracán Fiona no es la excepción. Su impacto en Puerto Rico y República Dominicana, entre otras islas del Caribe, y la posible llegada del sistema a lugares como Bahamas y Gran Caimán, provocó cambios de curso que fueron confirmados por las líneas de barco.

Sin embargo, el huracán no ha provocado cancelaciones de viajes, ni tampoco extensión de viajes porque no hayan podido llegar a sus puertos. Quienes tienen reservaciones para los próximos días y por la emergencia posterior a Fiona, no puedan viajar, deben comunicarse de inmediato con su agente de viajes o líneas de crucero. En estos casos, por lo regular tiene que hacerse una reclamación al seguro de viajes, si tiene cobertura que incluya esta eventualidad, pero la mejor opción es comunicarse de inmediato si cree que no podrá viajar y preguntar sus alternativas.

La historia de Fiona todavía no termina y se espera incluso que se fortalezca a un huracán mayor. Esto quiere decir que podrían surgir más cambios en los itinerarios de cruceros y los viajes aéreos. Hay que estar pendientes y confirmar antes de viajar.

PUBLICIDAD

Estos son los cambios anunciados:

Disney Cruise Line

El Disney Fantasy cambió su rumbo para navegar ahora por el Caribe Occidental en vez del Oriental. Visitará Cozumel, en México, George Town en Gran Caimán y Falmouth, en Jamaica. Esto en lugar de Tortola y St. Thomas, como estaba previsto.

Royal Caribbean

Esta línea de cruceros dijo que solo cambió el itinerario del Harmony of the Seas, que actualmente está navegando. El barco visitará ahora Costa Maya y Cozumel, en México. “Comunicamos este cambio a los pasajeros y a los agentes de viajes”, confirmó la empresa.

Norwegian Cruise Line

Norwegian confirmó que solo cambió el itinerario del Norwegian Sky, que ahora navega por el Caribe Occidental. El barco, que zarpó de Miami el domingo, 18 de septiembre, visitará ahora Costa Maya y Cozumel, en México; Roatán, en Honduras y Harvest Caye, en Bélice. Uno de los puertos cambiados es el de Puerto Plata, República Dominicana. La empresa dijo que Puerto Rico no era parte de su itinerario regular de esta semana.

Carnival Cruise Line

La empresa Carnival Cruise Line envió comunicación escrita indicando que están monitoreando activamente el impacto potencial del huracán Fiona. “Como la seguridad de nuestros huéspedes y la tripulación es nuestra prioridad número uno, continuaremos vigilando la tormenta y teniendo en cuenta la orientación del Centro Nacional de Huracanes, la Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades portuarias locales para brindar actualizaciones a medida que haya más información disponible”.

Hasta el momento, los itinerarios cambiados son los del Carnival Legend, actualmente navegando desde Baltimore en un viaje que salió el 17 de septiembre. Ese barco en lugar de Grand Turk, visitará Nassau, y en vez de Amber Cove, en República Dominicana, irá a Bimini, en las Bahamas.

PUBLICIDAD

El Carnival Freedom, que salió de Puerto Cañaveral, pasará un día de mar, en lugar de visitar Grank Turk, y luego irá a Freeport, Bahamas. El barco regresará a Puerto Cañaveral el jueves 22 de septiembre, según lo programado.

MSC Cruises

El MSC Seashore canceló su visita al puerto de San Juan, pautada para el 19 de septiembre, así como la de St. Thomas y la de Puerto Plata, República Dominicana. Ahora está haciendo la ruta del Caribe Occidental, con Roatán, en Honduras; Costa Maya y Cozumel, en México.