Buque que derribó puente de Baltimore supuestamente experimentó problemas eléctricos

El enorme buque portacontenedores que causó el mortal colapso de un puente de Baltimore al parecer experimentó problemas eléctricos antes de zarpar del puerto , dijo el lunes a The Associated Press alguien con conocimiento de la situación, horas después que el FBI anunció una investigación sobre lo sucedido.

Al parecer, el buque experimentó problemas eléctricos antes de zarpar del puerto, dijo una persona al tanto de lo sucedido que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer comentarios. Señaló que las alarmas se dispararon en los contenedores refrigerados del barco mientras aún estaba atracado en Baltimore, lo que probablemente indicaba un suministro de energía inconsistente.

El FBI indicó el lunes que está llevando a cabo una pesquisa penal sobre el colapso del puente que se centra en las circunstancias que condujeron al mismo y si se siguieron todas las leyes federales, según otra persona familiarizada con el asunto. La persona no estaba autorizada a comentar públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Agentes del FBI estaban a bordo del carguero el lunes realizando actividades policiales, dijo la agencia en un comunicado. No dio más detalles y dijo que no haría más comentarios sobre la investigación, que fue reportada por primera vez por The Washington Post.