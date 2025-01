Cámara baja federal aprueba proyecto de ley para detener a inmigrantes acusados de robo y delitos violentos

La Cámara de Representantes aprobó, el miércoles, un proyecto de ley que requiere la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos , marcando la primera legislación que el presidente Donald Trump puede firmar pues el Congreso, con cierto apoyo bipartidista, se movió rápidamente en línea con sus planes de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

Sin embargo, el proyecto de ley requerirá un incremento masivo en las capacidades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero no incluye ningún financiamiento nuevo.

Mientras tanto, el nuevo presidente ha emitido una serie de órdenes ejecutivas destinadas a sellar la frontera con México a la inmigración y, en última instancia, deportar a millones de migrantes que carecen de un estatus legal permanente en Estados Unidos. El miércoles, Trump también canceló el reasentamiento de refugiados y su gobierno ha manifestado que tiene la intención de procesar a funcionarios del orden público locales que no cumplan con sus nuevas políticas de inmigración.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos están a favor de deportar a los inmigrantes condenados por delitos violentos, de acuerdo con una encuesta reciente del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press. Sin embargo, sólo alrededor del 37% de los adultos de Estados Unidos están a favor de deportar a los migrantes que se encuentren en el país de manera ilegal que no han sido condenados por un delito.