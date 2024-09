¿Cambió de postura Kamala Harris sobre prohibir el “fracking”? Esto es lo que decía en 2019

El expresidente Donald Trump , candidato presidencial del Partido Republicano, acusó a la vicepresidenta Kamala Harris , candidata presidencial por el Partido Demócrata, de haber estado en contra del fracking: “Ha estado en contra de eso [del fracking ] siempre. (...) Ella tiene un plan para no permitir el fracking en Pensilvania ni en ningún otro lugar. Ese era su plan hasta hace poco”. Linsey Davis , moderadora del segundo debate presidencial de las Elecciones en Estados Unidos 2024 , también destacó el cambio de opinión de Harris sobre la prohibición del fracking . “Harris, en su última campaña, usted dijo que quería prohibir el fracking . Ahora, usted no quiere”, afirmó

En 2020, cuando era candidata a la Vicepresidencia en fórmula con Joe Biden , Harris dijo durante el debate con el entonces vicepresidente, Mike Pence: “ Joe Biden no va a poner fin al fracking ”.

En 2024, como candidata presidencial, Harris cambió su posición original y ha dicho que no va a prohibir el fracking y que ha visto que Estados Unidos puede crecer económicamente y tener una “pujante economía de energías limpias sin prohibir el fracking ”.

“Dejé muy claro en 2020 que no prohibiré el fracking. No he prohibido el fracking como vicepresidenta de los Estados Unidos, y de hecho, fui el voto decisivo en la Ley de Reducción de la Inflación, que abrió nuevos contratos para el fracking”, dijo Harris durante el debate.