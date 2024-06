Comité Nacional Republicano emprende iniciativa a gran escala para supervisar las elecciones de Estados Unidos

Sin embargo, el discurso en torno a la iniciativa del CNR y la forma en que se está aplicando podrían plantear preocupaciones más amplias en caso de que evolucionara más allá de la organización normal de los partidos políticos, apuntó David Becker , exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos y director ejecutivo del Center for Election Innovation and Research , un organismo sin fines de lucro enfocado en generar confianza en las elecciones.

“Ustedes no tuvieron éxito cuando no les esperábamos en 2020. Ahora que sí les esperamos, bueno, no me preocupa en absoluto”, dijo a la AP el viernes. “Los de Detroit no se andan con juegos. Estamos cansados de que se metan con nosotros”.