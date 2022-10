Las autoridades continúan en la búsqueda de un niño de seis años, de familia puertorriqueña, quien fue secuestrado por su padre en Florida.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ofrece una recompensa de hasta $10,000 para quien brinde información que ayude a dar con el paradero del pequeño Jorge Morales, conocido como Jojo.

Según las autoridades, el menor fue visto por última vez en la mañana del pasado 27 de agosto, cuando su padre, Jorge Morales, de 45 años, llegó a buscarlo a la residencia de la abuela materna en Miami.

Aunque la pareja lleva dos años en la batalla legal por la custodia del niño, un tribunal había autorizado al padre a pasar los fines de semana con Jojo, quien se encuentra en el espectro autista.

Cuando la madre del niño, Yanet Leal Concepción, fue a buscarlo a la casa de Morales, la residencia estaba vacía.

Los investigadores creen que puede estar en el estado de Maine o en el este de Canadá.

“La última vez que se le vio fue en un Walgreens, en Maine, donde el FBI pudo recuperar imágenes donde lo vieron ahí. Sabemos que se está escondiendo, es peligroso, sabemos que está armado”, le indicó Leal Concepción a Telemundo Miami.

Asimismo, cree que la madre de su expareja, Lillian Peña, de 68 años, está con ellos.

“Sabemos que la mamá de él está con él, ella tiene familia en Puerto Rico”, le comentó Leal Concepción a Univision.

El Departamento del Cumplimiento de la Ley de Florida emitió una Alerta Amber seis días después de los hechos, el 2 de septiembre.

A finales de septiembre, las autoridades encontraron un vehículo abandonado en el estado de Maine que creen podría estar relacionado con la desaparición.

Teme que lastima a Jojo

La joven madre ha expresado en diversas entrevistas que teme que Morales haya lastimado a su hijo.

“El papá le dijo que antes de los siete años iba a ir para el cielo. También que se lo iba a llevar a un lugar donde había molinos de viento”, relató.

Mientras, sostuvo que Morales “no aceptaba” el trastorno del espectro autista de Jojo y que, en ocasiones, no permitía que obtuviera terapias.

“No podía controlar la ira, cuando se ponía bravo daba puñetazos en la pared, rompía puertas. Una vez, por poco me atropella. Si el niño tenía sus momentos de autismo, él lo tiraba en el cuarto de la lavadora oscuro y le cerraba la puerta”, contó la madre.

A 54 días de su desaparición, Leal Concepción guarda las esperanzas de reencontrarse con su hijo.

“Sueño que lo estoy abrazando y me paso el día añorando ese momento, que por lo menos pueda dormir y abrazarlo, por lo menos en los sueños... No he tocado nada de las cositas de él, todo se ha quedado en su lugar. Yo duermo con un carrito”, dijo.