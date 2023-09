Filaldelfia, Pensilvania - Janice Dones ve en el nuevo bachillerato de educación preescolar que ofrece la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Inter) en el barrio boricua de Filadelfia, la oportunidad de concretar su sueño de ser maestra.

“Me apasiona enseñar. Me encanta trabajar con los niños”, dijo Dones, madre soltera de tres hijos, en una conversación con El Nuevo Día junto a tres de sus compañeros de estudios.

Dones, natural de Guayama, llegó a Filadelfia en 2009, con su familia. Se trató de un asunto de salud. Había comenzado su educación universitaria, pero su mamá necesitaba mejores servicios médicos como paciente renal.

Ha sido asistente de maestros en Filadelfia durante los últimos 12 años.

El nivel de compromiso para alcanzar su meta es incuestionable. Trabaja como asistente de maestra en la escuela chárter Pequeños Pasos, de la red Aspira, hasta las 3:00 p.m. De allí sale a recoger sus niños –de 13, 8 y año y medio-, para luego dejarlos en un centro de cuido mientras cumple su jornada de estudiante de 5:30 p. m. a 8:30 p. m.

PUBLICIDAD

“Es un poquito difícil, pero no es imposible. Tengo obligaciones, pero es cuestión de manejar el tiempo de cada niño y el trabajo”, sostuvo Dones, de 37 años, al indicar que “nunca es tarde para estudiar” y le motiva “poder hacerlo en su idioma” español.

Desde el semestre pasado, la Inter tiene un centro de estudios adyacente al Taller Puertorriqueño, el corazón cultural del barrio, en el que reside cerca del 40% de los boricuas de esta ciudad de 1.6 millones de habitantes, que se calculan son entre 124,000 y 140,000 personas.

Se trata de una iniciativa que propuso el activista de la comunidad Edgardo González, quien es parte de la Junta Directiva del Taller, y ha tenido un desarrollo feliz.

Por el momento, hay 11 estudiantes –tres del semestre pasado y ocho nuevos-, en el campus de Filadelfia, donde se ofrece un bachillerato en educación preescolar.

La mayoría de los cursos, sobre todo los medulares, se ofrece en persona, pero también tienen clases remotas, dijo el director del programa, el profesor Ramón Torres.

En Filadelfia, el 70.5% de los puertorriqueños completó al menos la escuela secundaria, en comparación con el 73% de toda la comunidad hispana y el 86.9% de la población general. Solo un 13.6% de boricuas tiene al menos bachillerato, frente al 16.3% de todos los hispanos y el 34.8% de todos los residentes de la ciudad.

“Esta es una oportunidad espectacular”, sostuvo la profesora de la Inter, Erica Medina, quien es directora de Pequeños Pasos y llegó inicialmente a la institución universitaria como enlace con su escuela, que sirve como centro de práctica de los estudiantes universitarios.

PUBLICIDAD

El alumno del programa, Arístides Navarro -natural de Loíza y padre de tres niños, dos de ellos con autismo severo-, se mudó a Filadelfia hace 10 años para que sus hijos pudieran tener acceso a terapia del habla, un servicio por el que tenía que pagar en Puerto Rico.

“Aquí el estado lo provee a través de Medicaid”, sostuvo Navarro, quien reside en el barrio boricua y no pudo ir a la universidad en Puerto Rico debido a la precaria situación económica de su familia.

Para Navarro, la educación preescolar tiene la virtud de “poder enseñar valores desde temprano”.

La ponceña Brenda Rivera, en tanto, llegó a Filadelfia en 2002, a los 15 años. Completó su secundaria hace solo un año, por medio del examen de equivalencia, conocido como el GED. De inmediato que supo de la llegada del programa de la Universidad Interamericana al barrio decidió matricularse.

“Me siento súper bien de estar aquí, como si estuviera en la isla”, sostuvo Rivera sobre el ambiente educativo y a la oportunidad de hacer una carrera como maestra, profesión que le atrajo desde que enseñaba a leer y escribir a hermanos y primos.

La venezolana Mariela Gallardo Gómez, quien reside en el barrio y es asistente de maestra en el prekinder KenCrest, busca también completar su bachillerato en educación preescolar para asegurar una plaza en “lo que me gusta”.

Poder educarse en su idioma vernáculo —el español— es clave para estos estudiantes, que también aprenden o mejoran su conocimiento del inglés como parte del currículo.

PUBLICIDAD

“Cuando llegué aquí me sentía perdida al coger la guagua; a veces no había una persona que te orientara”, dijo Dones, quien abogó por mejores herramientas para conectar a las personas que no dominan el inglés con los servicios del gobierno y más personal bilingüe en las escuelas.

Sobre este tema, Rivera indicó que, por ejemplo, sirvió de traductora para citas médicas de su mamá.

“Creo que, para conocer nuestra salud, debemos hablarlo en nuestro idioma, para poder entenderlo. Aunque sepa inglés, prefiero que me lo digan en español y así estoy más segura de lo que me están diciendo”, sostuvo Rivera.

La profesora Medina, quien lleva dos décadas en el sistema escolar de Filadelfia, afirmó que debe haber un esfuerzo en las escuelas y de parte de las instituciones de la comunidad para atender la salud mental “de nuestras familias, afectadas por todas las cosas que pasan en nuestros vecindarios”.

“La epidemia de droga que tenemos es alta. Pero la raíz del problema es el trauma que causan los divorcios, la violencia doméstica, el abandono y la desconexión de la escuela con la sanidad interior de las personas”, agregó.

En ese sentido, según su director Ramón Torres, el currículo del programa universitario – que incluye historia contemporánea de Puerto Rico-, ofrece cursos de sicología de desarrollo y del aprendizaje, en el contexto de la educación. Torres sostuvo que refuerza en sus clases “los componentes de la educación como agente de cambio”, pues “somos la primera línea de batalla”.

Más historias desde Filadelfia:

PUBLICIDAD

-Rosalind Pichardo: la puertorriqueña que ha salvado a más de 2,000 personas de la muerte en el epicentro de la epidemia de fentanilo en Filadelfia

-La lluvia no detuvo la celebración del Desfile Anual del Día Puertorriqueño en Filadelfia

-La principal líder política boricua en Filadelfia cierra su carrera electoral, pero abogará con fuerza por la comunidad latina