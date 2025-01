Crecen los temores tras demostración de fuerza de Donald Trump sobre la inmigración

Muchas de las acciones de ICE no fueron inusuales. Hubo vuelos de deportación similares en el gobierno del presidente Joe Biden, aunque no con aviones militares. El ICE promedió 311 arrestos diarios en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre. Biden también envió soldados en activo a la frontera en 2023, y varios gobiernos han mandado efectivos de la Guardia Nacional para que apoyen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Hay un amplio respaldo en Estados Unidos para reforzar la seguridad en la frontera sur y realizar algunas deportaciones selectivas, particularmente de personas que han cometido delitos violentos, según una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. El sondeo también encontró que la mayoría de los estadounidenses piensan que la policía local debería cooperar con las autoridades de inmigración federales en las deportaciones en al menos algunos casos. Pero el apoyo disminuye considerablemente cuando se trata de deportar a personas que están ilegalmente en el país y no han sido declaradas culpables de cometer un delito.