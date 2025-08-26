Opinión
26 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desestiman demanda del gobierno de Estados Unidos a jueces por frenar deportaciones

La demanda del Departamento de Justicia es contra 15 jueces federales de Maryland

26 de agosto de 2025 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La orden acordada por el Tribunal de Distrito de Maryland exige al secretario dictar automáticamente una orden cautelar contra la deportación o la impugnación de la situación legal de cualquier extranjero detenido en ese estado por las autoridades migratorias. (La Nación Argentina / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— Un juez federal de Estados Unidos desestimó este martes la demanda del Departamento de Justicia contra los 15 jueces federales de Maryland que establecieron una orden para prohibir a la Administración de Donald Trump llevar a cabo deportaciones durante al menos 48 horas.

El juez Thomas Cullen, nominado por el presidente durante su primer mandato, rechazó la querella del Gobierno, presentada en mayo, que buscaba eliminar este freno a su proceso de deportaciones.

La orden acordada por el Tribunal de Distrito de Maryland exige al secretario dictar automáticamente una orden cautelar contra la deportación o la impugnación de la situación legal de cualquier extranjero detenido en ese estado por las autoridades migratorias a fin de revisar las garantías legales de su detención.

“Cualquier lectura imparcial de las autoridades legales citadas por los demandados lleva a la ineludible conclusión de que este tribunal no tiene otra alternativa que desestimar el caso. Sostener lo contrario iría en contra de un precedente abrumador, se apartaría de la tradición constitucional de larga data y ofendería el estado de derecho”, escribió el magistrado

Cullen se refirió al habeas corpus, una garantía legal que permite a cualquier persona detenida solicitar que un juez revise la legalidad de su detención.

Sin embargo, el juez apuntó que si la Administración insiste en acabar con esta orden debe utilizar un procedimiento diferente al de atacar directamente a los magistrados, quienes, según apuntó Cullen, son inmunes a este tipo de demandas.

La fiscal general, Pam Bondi, aseguró cuando se presentó la demanda que esta decisión “socava” la autoridad del mandatario y denunció que desde que regresó al poder se han dado un “aluvión interminable” de medidas judiciales contra su política migratoria.

Además de fallar en contra del Ejecutivo, el juez Cullen, que normalmente ejerce en el tribunal federal del estado de Virginia y fue trasladado al de Maryland para evitar que uno de los magistrados nombrados en la demanda tuviera que dictar sentencia al respecto, acusó a la Administración Trump de haber iniciado una campaña contra la judicatura.

“Este esfuerzo concertado por parte del Ejecutivo para desacreditar y desprestigiar a jueces individuales que fallan en su contra no tiene precedentes y es lamentable”, añadió en un pie de nota del veredicto.

El Tribunal federal de Maryland ha sido protagonista de algunas sentencias contra la Administración en materia migratoria. Es la Corte en la que se evaluó el proceso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador por error.

Este lunes, este tribunal otorgó esa garantía de al menos 48 horas a Ábrego después de ser detenido tres días después de haber sido puesto en libertad.

Breaking NewsDonald TrumpDepartamento de Justicia de Estados UnidosDeportaciones de indocumentadosICE-HSIMarylandEl Salvador
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
