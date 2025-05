Los planes para el desfile, detallados por primera vez por The Associated Press el jueves, contemplan unos 6,600 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros que seguirán una ruta desde Arlington, Virginia, hasta el National Mall. Hasta hace poco, los planes del festival para festejar el cumpleaños del Ejército no incluían un desfile masivo, que según funcionarios costará decenas de millones de dólares.