NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Detienen a “participante clave” en ataque contra consulado de Estados Unidos en Bengasi en 2012

El anuncio lo hizo la secretaria de Justicia, Pam Bondi

6 de febrero de 2026 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso fue detenido y trasladado a Estados Unidos, donde será acusado, entre otros delitos, de asesinato.
Por AFP
Agencia de noticias

Uno de los “participantes clave” del ataque en 2012 contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi ha sido detenido, anunció el viernes la secretaria de Justicia estadounidense, Pam Bondi.

El sospechoso fue detenido y trasladado a Estados Unidos, donde será acusado, entre otros delitos, de asesinato.

El 11 de septiembre de 2012, murieron en un atentado cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador en el país del norte de África que travesaba por entonces una guerra civil.

Mantente conectado a elnuevodia.com para más detalles.

Tags
Breaking NewsEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
