Detienen a “participante clave” en ataque contra consulado de Estados Unidos en Bengasi en 2012
El anuncio lo hizo la secretaria de Justicia, Pam Bondi
6 de febrero de 2026 - 12:01 PM
Uno de los “participantes clave” del ataque en 2012 contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi ha sido detenido, anunció el viernes la secretaria de Justicia estadounidense, Pam Bondi.
El sospechoso fue detenido y trasladado a Estados Unidos, donde será acusado, entre otros delitos, de asesinato.
El 11 de septiembre de 2012, murieron en un atentado cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador en el país del norte de África que travesaba por entonces una guerra civil.
