Día de los Presidentes: ¿por qué se celebra?

( The Associated Press )

George Washington se sentía incómodo con la idea de conmemorar su vida; él fue el primer líder de una nueva república, no un rey. Y, sin embargo, los Estados Unidos volverán a celebrar a su primer presidente el lunes, 293 años después de su nacimiento.

El significado del Día de los Presidentes cambió drásticamente a lo largo de los siglos. Al principio, el día era a menudo poco destacable y estaba lleno de trabajo para Washington mismo. Ahora su cumpleaños es una bonanza de consumismo y la razón por la cual muchas personas tienen un fin de semana largo de tres días. Algunos historiadores dicen que el feriado perdió todo significado discernible y carece de tradiciones reconocibles. A menos que se cuenten las ventas de los minoristas.

La historiadora Alexis Coe, autora de “You Never Forget Your First: A Biography of George Washington”, ha dicho que piensa en el Día de los Presidentes de una manera similar al monumento gigante en D.C. que lleva su nombre.

PUBLICIDAD

“Se supone que debería tratarse de Washington, pero ¿realmente puedes señalar algo que se le parezca o suene como él?”, comentó en una entrevista con The Associated Press en 2024. “Jefferson y Lincoln se presentan como personas con extremidades, narices y palabras asociadas a sus monumentos. Y él es solo un gran punto de granito. Lo han lijado hasta que no tiene absolutamente ninguna característica identificable.”

Aquí un vistazo a cómo han evolucionado las cosas:

Los cumpleaños de Washington se celebraban, a veces

Washington nació el 22 de febrero de 1732, en la plantación Popes Creek cerca del río Potomac en Virginia. Técnicamente, sin embargo, nació el 11 de febrero bajo el antiguo calendario juliano, que todavía se usaba durante los primeros 20 años de su vida. El calendario gregoriano, destinado a marcar con mayor precisión el año solar, fue adoptado en 1752, añadiendo 11 días.

De cualquier manera, Washington prestaba poca atención a su cumpleaños, según Mountvernon.org, el sitio web de la organización que gestiona su finca. Los registros sobrevivientes no mencionan celebraciones en Mount Vernon, mientras que su diario muestra que a menudo estaba trabajando arduamente.

“Si hubiera sido por él, estaría en casa con su familia”, dijo Coe. “Tal vez algunas sobrinas y sobrinos queridos (y el amigo) Marquis de Lafayette serían ideales. Y la receta de Martha para un pastel indulgente. Pero eso es todo.”

El cumpleaños de Washington era celebrado por sus compañeros en el gobierno cuando él era presidente, principalmente.

El Congreso votó durante sus dos primeros mandatos para tomar un breve descanso conmemorativo cada año, con una excepción: su último cumpleaños en el cargo, dijo Coe. Para ese entonces, Washington era menos popular, el partidismo era rampante y muchos de los miembros de su gabinete original ya no estaban, incluido Thomas Jefferson.

PUBLICIDAD

“Una forma de mostrar su desdén por sus políticas federalistas era seguir trabajando durante su cumpleaños”, dijo Coe.

La Biblioteca del Congreso señala que un oficial militar francés, el conde de Rochambeau, organizó un baile para celebrar el 50º cumpleaños de Washington en 1782.

Después de su muerte, nació un mercado de recuerdos

Washington estaba muy consciente de su papel inaugural como presidente y su distinción respecto a la corona británica. No quería ser honrado como un rey, dijo Seth Bruggeman, profesor de historia en la Universidad de Temple en Filadelfia, a la AP el año pasado.

Aún así, dijo, un mercado de recuerdos de Washington surgió casi inmediatamente después de su muerte en 1799 a los 67 años, con personas comprando cerámica y reproducciones de grabados que lo representaban como una figura divina ascendiendo al cielo.

“Incluso en ese primer momento, los estadounidenses como que mezclaron el consumismo con la memoria patriótica”, dijo Bruggeman, cuyo libro incluye “Here, George Washington Was Born: Memory, Material Culture, and the Public History of a National Monument.”

Haciéndolo oficial con desfiles y festivales

No fue hasta 1832, el centenario de su nacimiento, que el Congreso estableció un comité para organizar “desfiles, discursos y festivales” nacionales, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Solo en 1879 se hizo oficial su cumpleaños como un día festivo para los empleados federales en el Distrito de Columbia.

La designación oficial del feriado es el Cumpleaños de Washington, aunque se ha llegado a conocer de manera informal como el Día de los Presidentes. Se ha argumentado que también se debería honrar al presidente Lincoln, ya que su fecha de nacimiento cae cerca, el 12 de febrero.

PUBLICIDAD

Un pequeño número de estados, incluidos Illinois, observa el cumpleaños de Lincoln como un día festivo público, según la Biblioteca del Congreso. Y algunos conmemoran tanto a Lincoln como a Washington en el Día de los Presidentes.

Pero a nivel federal, el día sigue siendo oficialmente el Cumpleaños de Washington.

Un giro hacia el consumismo

A fines de la década de 1960, el Cumpleaños de Washington era uno de los nueve días festivos federales que caían en fechas específicas, pero en diferentes días de la semana, según un artículo de 2004 en la revista Prologue de los Archivos Nacionales.

El Congreso votó para trasladar algunos de esos días a los lunes, debido a preocupaciones que en parte tenían que ver con el ausentismo entre los trabajadores del gobierno cuando un feriado caía a mitad de semana. Pero los legisladores también notaron claros beneficios para la economía, incluidos aumentos en las ventas minoristas y los viajes durante los fines de semana largos de tres días.

La Ley Uniforme de los Feriados del Lunes entró en vigor en 1971, moviendo el Día de los Presidentes al tercer lunes de febrero. Las campañas de ventas se dispararon, escribió el historiador C. L. Arbelbide en Prologue.

Bruggeman dijo que Washington y los otros Padres Fundadores “habrían estado profundamente preocupados” por cómo el feriado fue tomado por intereses comerciales y privados.

“Ellos estaban muy nerviosos acerca de las corporaciones”, dijo Bruggeman. “No es que las prohibieran. Pero veían a las corporaciones como pequeñas repúblicas que potencialmente amenazaban el poder de La República.”

PUBLICIDAD

Coe, quien también es miembro del grupo de reflexión New America, dijo que para este momento, el día carece de tradiciones reconocibles.