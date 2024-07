Director del Proyecto 2025 de la Fundación Heritage renuncia en medio de críticas de la campaña de Trump

“La campaña del presidente Trump ha sido muy clara durante más de un año en que el Proyecto 2025 no tenía nada que ver con la campaña, no hablaba en nombre de la campaña y no debe asociarse con la campaña o el presidente de ninguna manera”, sostuvieron los asesores de campaña de Trump Susie Wiles y Chris LaCivita en un comunicado. “Los informes sobre la desaparición del Proyecto 2025 serían muy bienvenidos y deberían servir de aviso a cualquiera o a cualquier grupo que intente tergiversar su influencia con el presidente Trump y su campaña: no acabará bien para ti”.