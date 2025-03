Francis espera un reembolso de $530. Y como ahorró dinero al no utilizar una empresa comercial de preparación de impuestos para presentar sus impuestos, “ese dinero será de gran ayuda”, dijo. Planea usarlo para un viaje a Ámsterdam este año.

Representantes del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) y del DOGE no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press sobre sus planes para Direct File. Pero un experto republicano en impuestos afirma que el IRS nunca obtuvo autorización del Congreso para crear Direct File. Y los legisladores republicanos y las empresas comerciales de preparación de impuestos se quejan de que el programa es un desperdicio de dinero porque ya existen programas de presentación gratuita, aunque son difíciles de usar.