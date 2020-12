Washington - El secretario del Deparatamento de Justicia federal, William Barr, sometió en la tarde de hoy, lunes, su carta de renuncia al cargo luego de sostener una reunión con el presidente Donald Trump.

Trump indicó mediante un tuit en su cuenta oficial que “según la carta, Bill (Barr) se irá justo antes de las Navidades para pasar tiempo con su familia”. Trump, además, publicó una copia de la carta de renuncia que le entregó durante la reunión.

Trump ha expresado públicamente su disgusto con Barr luego que, en una entrevista con The Associated Press, indicó que la agencia no encontró casos o indicios de fraude electoral masivo que revirtieran el resultado de las elecciones generales que ganó el presidente electo Joe Biden.

El mandatario, además, se molestó porque el Departamento de Justicia no reveló al público que investigaba al hijo de Biden, Hunter, antes de la celebración de los comicios.

Barr indicó en la carta que actualizó a Trump sobre el curso de las investigaciones de fraude electoral y cómo manejarían las alegaciones. El funcionario añadió que su último día como secretario será el 23 de diciembre.