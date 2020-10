El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó durante la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo a COVID-19.

En un memorando, el médico del presidente, Sean Conley, dijo que tanto el mandatario como la primera dama “están bien en este momento” y “planean quedarse en su residencia dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia”.

“Tengo la seguridad de que el presidente continuará desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera”, agregó.

Tras confirmarse el positivo, la Casa Blanca modificó la agenda de Trump para este viernes al suspender los actos que tenía previstos fuera de la Casa Blanca, que incluían un encuentro con simpatizantes en su hotel de Washington y un mitin en Sanford, cerca de Orlando (Florida).

Se esperaba que la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que llegó a Orlando el jueves, asistiera al evento político en Florida, al que había sido invitada.

Por su parte, la primera dama expresó en Twitter que ella y su esposo se “sienten bien” y anunció que pospuso todos sus próximos compromisos.

El anuncio del contagio del presidente y la primera dama se dio a pocas horas de que Trump diera a conocer que una de sus asesoras más cercanas arrojó positivo al coronavirus. En ese momento, el mandatario indicó que él y su esposa habían entrado en aislamiento preventivo.

“Hope Hicks, que ha estado trabajando muy duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo en COVID-19. ¡Terrible! La primera dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!”, anunció Trump en Twitter.

Hicks, de 31 años, viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última este miércoles a Minnesota, donde el mandatario tenía un mitin de campaña. También viajaron juntos el martes a Cleveland (Ohio) para el debate presidencial y el sábado a Pensilvania a otro mitin.

Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta a Washington desde Minesota, fue puesta en cuarentena en el avión presidencial y este jueves se confirmó su positivo por COVID-19.

A Hicks se le vio sin mascarilla en distintos momentos de estos viajes, lo mismo que Trump, que no usa mascarilla en público.

Antes de anunciar que entraba en cuarentena, Trump habló sobre el positivo de Hicks en una entrevista en Fox News.

“Ella ha dado positivo y yo me acabo de hacer la prueba. Entonces si empezaremos una cuarentena o lo tenemos, no lo sé. Me acabo de hacer la prueba y ya veremos lo que pasa. ¿Quién sabe? Pasamos mucho tiempo con Hope, así que veremos lo que pasa”, dijo Trump.

Hicks es la persona más próxima a Trump que ha dado positivo por coronavirus hasta la fecha, aunque varios funcionarios en la Casa Blanca se han infectado con anterioridad, incluida Katie Miller, la portavoz del vicepresidente, Mike Pence.

Pence, por su parte, indicó en Twitter que se unía a las millones de personas en Estados Unidos que están rezando por la recuperación del presidente y la primera dama.

Hicks fue la portavoz de la campaña presidencial de Trump en 2016 y tras la llegada del mandatario al poder se incorporó como funcionaria en la Casa Blanca, donde llegó a ocupar el cargo de directora de Comunicación, que dejó en 2018. En febrero de este año, sin embargo, Trump la incorporó de nuevo a su equipo esta vez como asesora.

El diagnóstico supone un importante revés para un presidente que ha estado tratando desesperadamente de convencer a la población estadounidense de que lo peor de la pandemia había pasado, aunque el número de infecciones sigue subiendo a menos de cuatro semanas para las elecciones presidenciales. Y se presenta como la amenaza a la salud pública más grave jamás enfrentada por un dirigente estadounidense en activo en la historia reciente.

Con información de AP y EFE.