Donald Trump encabeza mitin ante evangélicos que piden la prohibición del aborto

Si bien Trump nominó a tres de los jueces de la Corte Suprema, la cual anuló el derecho constitucional al aborto, ha argumentado que apoyar una prohibición nacional perjudicaría políticamente a los republicanos. Dos tercios de los estadounidenses dicen que el aborto debería ser legal en general, según una encuesta del año pasado realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.