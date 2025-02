Donald Trump modifica su denuncia contra el canal CBS y le reclama $20,000 millones

En concreto, se denunció que CBS emitió diferentes respuestas a una misma pregunta en ’60 Minutes' y en un extracto previo para el programa ‘Face the Nation’ de manera manipuladora, a lo que el medio respondió que la acción legal no tiene base.

En la nota de los abogados de la cadena mencionada por ese medio, no obstante, CBS destaca que las dos cláusulas en las que se basa Trump se aplican solo a los mensajes comerciales y no a los discursos políticos, por lo que de nuevo insiste en que no hay argumentos de peso que sustenten su queja.