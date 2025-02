Negociaciones del presupuesto estancadas tras intentos de Donald Trump de recortar el gobierno

Washington — Antes de que el presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso puedan implementar gran parte de su agenda legislativa, deben ocuparse de algunos asuntos pendientes: completar los proyectos de ley de gastos del año fiscal actual. Es una tarea que, según todos los informes, no va bien.

“Obviamente, los demócratas no están en una buena posición en este momento, por lo que se alejaron de las conversaciones. Pero tendrán que reanudarse”, declaró el jueves el líder de la mayoría de republicana en la Cámara de Representantes, el representante de Luisiana Steve Scalise.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dio una evaluación similar, alegando que los comentarios del líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries de Nueva York y algunos de sus colegas, parecen indicar que están “intentando preparar algún tipo de cierre del gobierno, lo que creo que es muy desafortunado. Estábamos negociando de buena fe y tratando de obtener el número tope, pero hasta donde sé, han sido algo no receptivos los últimos dos días o algo así. Así que espero que podamos volver a ello”.

El representante Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, señaló que había escuchado a legisladores demócratas tan recientemente como el jueves, por lo que no creía que se estuvieran alejando de las conversaciones.

“Pero, no estamos haciendo el progreso que esperaría”, afirmó Cole.

“Los demócratas han hecho su oferta. No nos hemos alejado de la mesa”, indicó DeLauro.

“Espero que los republicanos estén realmente dispuestos ahora a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo de gastos, en el mejor interés del pueblo estadounidense, no en el mejor interés de sus donantes multimillonarios”, sostuvo Jeffries.

Según los términos de un acuerdo que el entonces presidente republicano de la Cámara Kevin McCarthy logró con el entonces presidente Joe Biden, los gastos para defensa y no defensa aumentarían en un 1% para el año fiscal actual, que comenzó el 1 de octubre. Eso llevaría los totales a aproximadamente 895.200 millones de dólares para defensa y 780.400 millones para no defensa.

Los republicanos no lo ven de esa manera.

“Tenemos que recordar el acuerdo que están tratando de hacer cumplir era de cuando teníamos un presidente demócrata y un Senado demócrata. Ya no tenemos eso”, apuntó Cole. “Y en particular, el presidente no se siente vinculado con vinculante un acuerdo hecho por otro presidente”.