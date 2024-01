Donald Trump permanecerá en la boleta electoral de Illinois

La junta, compuesta por ocho miembros, estuvo de acuerdo con una recomendación de su abogado para permitir que Trump permanezca en la boleta, al determinar que el organismo no tiene la autoridad para determinar si el expresidente violó la Constitución .

Catherine McCrory, miembro de la junta, antes de explicar su voto emitió una declaración: “Quiero ser clara en que esta republicana piensa que ocurrió una insurrección el 6 de enero. A mí no me cabe la menor duda de que él manipuló, instigó y ayudó a una insurrección el 6 de enero”. Sin embargo añadió que no creía que el organismo tuviera la autoridad legal para hacer valer esa conclusión.