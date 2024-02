Donald Trump promete proteger los derechos de los portadores de armas si regresa a la Casa Blanca

Pensilvania - El expresidente de Estados Unidos , Donald Trump les dijo el viernes a miles de miembros de la Asociación Nacional del Rifle que “nadie pondrá un dedo sobre sus armas de fuego” si él regresa a la Casa Blanca , y se jactó de que durante su presidencia él no hizo nada para reducir el uso de armas.

“Durante mis cuatro años no pasó nada. Y hubo gran presión sobre mí relacionada con las armas de fuego. No hicimos nada. No cedimos”, declaró en su discurso nocturno en el Great American Outdoor Show de la NRA (siglas en inglés de la asociación), en Harrisburg.