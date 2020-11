El presidente Donald Trump se niega a reconocer la victoria de su contendiente Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

Luego de vencer en la contienda del estado de Pensilvania, Biden fue proyectado como ganador por medios como CNN, Associated Press y NBC.

El actual mandatario se encontraba en su campo de golf en Sterling, Virginia, cuando se confirmó su derrota. En un comunicado de su campaña, el presidente Trump consideró prematuro que el exvicepresidente Biden se declare presidente electo, en momentos en que tienen pendientes recursos judiciales para impugnar el conteo de votos en Pensilvania y otros estados.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar por el ganador, y por qué sus aliados de los medios de comunicación se esfuerzan tanto por ayudarlo: no quieren que se exponga la verdad. El simple hecho es que esta elección está lejos de terminar. Joe Biden no ha sido certificado como el ganador de ningún estado, y mucho menos de los estados altamente controvertidos que se dirigen a recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el vencedor final. En Pensilvania, por ejemplo, a nuestros observadores legales no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación”, indicó el presidente Trump.

