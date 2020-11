Washington D.C. – Joe Biden ha sido declarado hoy presidente electo de Estados Unidos, tras vencer en el estado de Pensilvania, que le coloca por encima de los 270 votos del colegio electoral que son necesarios para la Casa Blanca.

A dos semanas de cumplir 78 años y tras casi medio siglo en la política electoral, Biden ha alcanzado la Casa Blanca al derrotar al presidente Donald Trump, según las proyecciones de las cadenas de televisión, incluidas Fox, NBC, CBS y CNN, y principales medios de comunicación que han seguido de cerca el conteo de votos de las elecciones del 3 de noviembre.

“Me siento honrado por la confianza que el pueblo estadounidense ha depositado en mí y en la vicepresidenta electa Harris”, indicó Biden, en un comunicado de prensa.

Biden afirmó que “fente a obstáculos sin precedentes, un número récord de estadounidenses votó, demostrando una vez más que la democracia late profundamente en el corazón de Estados Unidos”. “Con el fin de la campaña, es hora de dejar atrás la ira y la retórica dura y unirnos como nación”, agregó.

Trump se encontraba en su campo de golf en Sterling, Virginia, cuando se confirmó su derrota. En un comunicado de su campaña, el presidente Trump consideró prematuro que el exvicepresidente Biden se declare presidente electo, en momentos en que tienen pendientes recursos judiciales para impugnar el conteo de votos en Pensilvania y otros estados.

Tan pronto las cadenas anunciaron sus proyecciones, ciudadanos en diversas ciudades se lanzaron a las calles a celebrar. Por ejemplo, hubo cacerolazos en Nueva York y los que pasaban por el centro de operaciones de la campaña de Biden en Delaware tocaron las bocinas de sus automóviles.

Biden fue vicepresidente del gobierno de Barack Obama, de 2009 a 2016. Pero, primero fue senador federal por Delaware de 1973 a enero de 2009.

El exvicepresidente Biden aspiró por vez primera a la Casa Blanca en 1988 a la Casa Blanca. En 2008, Biden trató de nuevo. Pero, se retiró en medio de unas primarias que ganó el entonces senador novato Barack Obama.

Ahora sería el presidente de mayor edad al asumir su mandato.

Junto a Biden queda electa la senadora Kamala Harris (California) – cuyos padres son originarios de Jamaica e India-, como primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos.

Harris, de 56 años y quien es senadora desde enero de 2017, fue fiscal general de California y hasta diciembre de 2019 fue precandidata a la presidencia de Estados Unidos.

En las últimas horas, Biden aumentó a más de 30,000 votos su ventaja en Pensilvania, y a 7,248 en Georgia, donde se prevé un recuento.

El tándem Biden-Harris ha sido electo en momentos en que Estados Unidos lidia con la pandemia del coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 235,000 muertes en este país, y luego de cuatro años de Trump en la presidencia, cuya retórica ha elevado los niveles de polarización política.

En gran medida, Biden ganó la presidencia debido a sus victorias en los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que fueron los que le dieron la Casa Blanca a Trump en 2016. Biden también puede haber dado una sorpresa en Georgia, donde su ventaja es muy estrecha y el secretario de Estado, Brad Raffensperger, anunció que habrá un recuento.

La campaña de Trump ha presentado o anunciado demandas en las que denuncian falta de acceso a centros de votación y el conteo de supuestos votos ilegales, con la esperanza de llevar un caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde los conservadores son una mayoría de 6 a 3.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar por el ganador, y por qué sus aliados de los medios de comunicación se esfuerzan tanto por ayudarlo: no quieren que se exponga la verdad. El simple hecho es que esta elección está lejos de terminar. Joe Biden no ha sido certificado como el ganador de ningún estado, y mucho menos de los estados altamente controvertidos que se dirigen a recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el vencedor final. En Pensilvania, por ejemplo, a nuestros observadores legales no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación”, indicó el presidente Trump, en una declaración.

Los votos que poco a poco inclinaron la balanza a favor de Biden en Pensilvania vinieron de zonas metropolitanas en las que los puertorriqueños son la mayoría de los latinos.

Las autoridades electorales de Pensilvania han advertido que tomará unos 20 días emitir una certificación oficial.

El exvicepresidente ha conseguido más votos que ningún otro candidato en la historia, casi 74.4 millones, 4.2 millones más que el republicano Trump.

Aunque es declarado presidente electo, Biden probablemente tendrá que lidiar con una mayoría republicana del Senado. Probablemente no será hasta enero que se decidirá el control del Senado, en dos segundas vueltas en el estado de Georgia.

“Joe Biden va restaurar la capaciad, compasión y el carácter a la Casa Blanca, cuando asuma su puesto en enero”, indicó el senador demócrata Tim Kaine (Virginia).

Desde que George Bush, padre, perdió en 1992, ningún presidente había perdido la reeleccion.

Puerto Rico

Como candidato a la presidencia de Estados Unidos, Biden se comprometió a reactivar el grupo interagencial de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, acelerar el desembolso de fondos para la reconstrucción y trabajar a favor de la paridad en programas federales como Medicaid, reembolsos de Medicare, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y la asistencia alimentaria.

Biden también ha dicho que presionará para suavizar las medidas de austeridad que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, promoverá una auditoría de la deuda y la cancelación de deuda ilegítima.

Con respecto al status, el plan de gobierno de Biden indica que “trabajará con los representantes que apoyan cada una de las opciones de estatus en Puerto Rico para iniciar un proceso justo y vinculante para que determinen su propio status”.

Biden - quien a nivel personal ha destacado que la estadidad es la mejor forma de alcanzar igualdad dentro del gobierno federal-, se enfrentará al tema del status tras el plebiscito del martes, que fue rechazado por el gobierno de Donald Trump, en el que la estadidad obtuvo alrededor del 52% de respaldo electoral.