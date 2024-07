El mandatario informó en su red social Truth Social Network: “Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de Estados Unidos es el Senador JD Vance del Gran Estado de Ohio” .

Pero básicamente no ha sido puesto a prueba en la política nacional y se suma a la fórmula de Trump en un momento extraordinario. El presunto intento de asesinato de Trump en un mitin el sábado sacudió la campaña, atrayendo nueva atención a la burda retórica política del país y reforzando la importancia de quienes están a un paso de la presidencia.

Momentos antes del anuncio, fuentes de The Associated Press dijeron que el senador por Florida, Marco Rubio, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, fueron informados que no habían sido seleccionados.