El huracán Beryl toca tierra en Texas y deja sin luz a más de un millón de clientes

Más de un millón de clientes estaban sin electricidad horas después de que Beryl llegara a tierra, según CenterPoint Energy en Houston . Las crecidas no tardaron en bloquear calles en Houston, y se mantenían las alertas por inundación en una amplia franja de la costa texana.

La tormenta llegó como huracán de categoría 1 en torno a las 4:00 a.m., unas 85 millas al suroeste de Houston, con vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora, y se desplazaba hacia el norte a 12 mph, según el SNM.

“Beryl se mueve tierra adentro, pero esto aún no es el final de la historia” , dijo Jack Beven, especialista en huracanes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

La gente en Texas cubrió ventanas con tablones y se alejó de los poblados costeros bajo órdenes de evacuación. Conforme la tormenta se acercaba, las autoridades en Texas advirtieron del riesgo de apagones e inundaciones y expresaron su preocupación porque no se habían marchado suficientes vecinos ni veraneantes en la ruta prevista de Beryl.

En la localidad de Port Lavaca, Jimmy May instalaba madera contrachapada sobre las ventanas de su compañía de suministro eléctrico y dijo no estar preocupado por la posible marejada generada por la tormenta. Recordó que su negocio no se había inundado durante el paso de un huracán previo que trajo consigo una marejada de 20 pies.