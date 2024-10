El huracán Milton provoca cancelaciones de vuelos, cruceros y actividades en gran parte de Florida

Los residentes de la Florida ya han tenido tiempo de prepararse para la llegada del huracán Milton y hoy solo queda esperar la llegada del fenómeno atmosférico que se prevé tocará tierra en la madrugada del jueves, por el condado de Sarasota, y no directamente por Tampa, como se había proyectado originalmente.

DeSantis dijo además que no había escasez de gasolina, y que el estado todavía tiene una reserva además de los tanques de combustible que llegarán al estado, aunque reconoció que muchas gasolineras no tienen por la gran demanda que han tenido por las personas que se prepararon para desalojar. En un recorrido por zonas de Orlando, todavía hoy hay gasolineras abiertas, con gasolina disponible.

Cierre total en Orlando

“Cesar las actividades comerciales significa que se cancelan las actividades de pasajeros, pero el aeropuerto no está cerrado, aunque sí para el público general. El MCO no está designado como refugio, por lo que recomendamos a los pasajeros que tengan planes de alojamiento alternativos”, dijeron las autoridades del aeropuerto.

Todos los parques temáticos y atracciones de Orlando también cerrarán

Viajes en cruceros están también afectados

Pero no solo los vuelos han sido afectados. Las operaciones marítimas también, incluyendo los viajes de crucero. Puertos como Puerto Cañaveral, a una hora de Orlando, están cerrados, lo que alterará los cruceros que llegaban o saldrían de estos días. Este cierre, del puerto base de los barcos de Disney, entre otras líneas de crucero, hizo que se cancelara el viaje del Disney Wish, programado para salir el 11 de octubre. La empresa de cruceros notificó la cancelación a sus pasajeros.

Igualmente los puertos del sur de la Florida, como Port Everglades, en Ft. Lauderdale y PortMiami, en Miami, estarán cerrados y las líneas de crucero estarán notificando a los pasajeros de los ajustes de itinerario que harán tras el paso del huracán. Quienes están navegando actualmente también han sufrido de alteraciones de itinerarios, como el Sun Princess, de Princess Cruises, que anunció a sus pasajeros en altamar, que regresarían el viernes, 11 de octubre, de ser posible, y no hoy, como estaba previsto. Chris Dikmen, de Cruise Report, que están viajando en ese barco, dijeron a través de sus historias que aunque pueden ver el puerto desde el barco, no pueden llegar y desembarcar. “Se ve claramente el puerto y no tenemos mucha información, pero solo nos resta esperar”, dijo -Dikmen, quien luego informó que a través de la oficina del Servicio al Cliente del barco, se estaban contestando todas las preguntas.