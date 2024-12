“Él no asumirá la presidencia”: lo que dice Donald Trump tras críticas sobre influencia de Elon Musk

Durante un foro de la organización ultraconservadora Turning Point celebrado en Phoenix, Arizona, el próximo mandatario señaló que el nuevo mantra de los demócratas es decir que “el presidente Trump ha cedido la presidencia a Elon Musk” y continuó: “No, no, eso no va a suceder” .

El republicano elogió a Musk por su empresa SpaceX , que ha revolucionado los viajes espaciales, pero subrayó que el multimillonario no puede ser presidente de Estados Unidos dado que nació en Sudáfrica y la Constitución se lo impide.

“No, él no va a asumir la presidencia, eso lo puedo asegurar”, dijo. “Yo estoy a salvo, ¿saben por qué? Él no puede serlo, él no nació en este país”, agregó entre risas.