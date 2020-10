Por Lew Serviss y Azi Paybarah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada del sábado que arrojó positivo al COVID-19. Su contagio llegó luego de minimizar, desde inicios de año, el impacto que el coronavirus tendría en Estados Unidos, que suma más de 209,000 muertes por la enfermedad.

A continuación, una recolección de citas de Trump sobre el coronavirus.

22 de enero

Al ser cuestionado por un reportero de CNBC sobre si había “preocupaciones sobre una pandemia”, el presidente Donald Trump respondió:

“No, en lo absoluto. Lo tenemos totalmente bajo control. Es una persona que viene de China, y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien”.

30 de enero

Durante un discurso en Warren, Míchigan, dijo:

“En este momento, el problema es muy pequeño en este país… son cinco. Y todas esas personas se están recuperando satisfactoriamente”.

14 de febrero

Al dirigirse al Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, expresó:

“Existe una teoría de que, en abril, cuando la temperatura sea cálida… históricamente, eso ha logrado matar al virus. Así que no sabemos todavía, aún no estamos seguros”.

24 de febrero

En un tuit, escribió:

“El coronavirus está totalmente bajo control en Estados Unidos. Estamos en contacto con todos y todas las naciones relevantes. Los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] y la Organización Mundial de la Salud han estado trabajando arduamente y de manera astuta. ¡La bolsa de valores comienza a verse muy bien en mi opinión!”

26 de febrero

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al referirse a los primeros casos reportados en Estados Unidos, comentó:

“Muy pronto tendremos solo cinco casos. Y podríamos tener solo una persona o dos durante un próximo breve periodo. Así que hemos tenido muy buena suerte”.

26 de febrero

Acompañado por altos funcionarios de salud de diversas agencias gubernamentales, mencionó:

“El riesgo para el pueblo estadounidense se mantiene muy bajo. Tenemos a los mejores expertos en el mundo, de verdad, aquí mismo”.

27 de febrero

Durante una reunión en la Casa Blanca, afirmó:

“Va a desaparecer. Un día —como un milagro— desaparecerá”.

3 de marzo

Hablando con reporteros, dijo:

“Solo hay un foco de infección, y está realmente en un lugar muy… en un asilo, como saben, en un asilo para ancianos”.

7 de marzo

Al ser cuestionado en Mar-a-Lago sobre si le preocupaba que el virus se estuviera acercando a la Casa Blanca y a Washington, indicó:

“No, no estoy preocupado en lo absoluto. No, no lo estoy. No, hemos hecho un gran trabajo”.

16 de marzo

En la sala de prensa de la Casa Blanca, señaló:

“Así que podría ser justo en ese periodo en el que, digo, pase… pase rápidamente. A otras personas no les gusta ese término. Pero en el que pase rápidamente”.

30 de marzo

Al ser cuestionado sobre si el uso de cubrebocas podría evitar la transmisión, aseveró:

“No lo hemos comentado, pero podríamos. Estamos consiguiendo el número de mascarillas que necesitan”.

3 de abril

En un discurso en la Casa Blanca, comentó:

“Los CDC recomiendan el uso de protecciones faciales no médicas de tela como una medida de salud pública voluntaria. Así que es voluntaria. No tienen que hacerlo. Lo sugieren durante un periodo. Pero esto es voluntario. En lo personal, no creo que vaya a hacerlo”.

“Simplemente no quiero hacerlo. No sé, alguien sentado en el Despacho Oval detrás de ese hermoso escritorio Resolute, el gran escritorio Resolute. Pienso cómo sería usar una mascarilla cuando saludo a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas. No sé, de alguna manera, no siento que sea para mí. Simplemente, no lo creo”.

21 de mayo

En un recorrido por una planta de Ford, declaró:

“Usé una” —una mascarilla— “en el área trasera. No quería darle el placer a la prensa de verla”.

19 de julio

Al conductor de Fox News Chris Wallace le precisó:

“No estoy de acuerdo con la aseveración de que si todos usamos un cubrebocas todo desaparece”.

13 de agosto

En un discurso en la Casa Blanca, manifestó:

“Mi gobierno tiene un enfoque diferente: hemos exhortado a los estadounidenses a usar mascarillas. Y yo enfaticé que es una acción patriótica. Tal vez son grandiosos y tal vez solo son buenos. Tal vez no son tan buenos”.

7 de septiembre

Al pedirle a un reportero que se retirara la mascarilla mientras formulaba una pregunta, mencionó:

“Si no te la quitas, no se te entenderá bien”.