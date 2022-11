Mississippi- La policía de Jackson, Mississippi, encontró un cuerpo decapitado luego de recibir reportes de un perro que llevaba un brazo humano, informaron el lunes las autoridades.

El cuerpo fue encontrado el sábado en una casa abandonada en una zona boscosa de Jackson, señaló Deric Hearn, subjefe del Departamento de Policía de Jackson, en un comunicado de prensa. El brazo humano fue recuperado en una calle cercana a la casa abandonada, pero, hasta el lunes por la mañana, no se había encontrado la cabeza, comentó la médica forense del condado de Hinds, Sharon Grisham-Stewart, a la televisora WAPT. Al parecer la víctima era hombre, señaló.

“Es una imagen muy gráfica y fuerte. La mutilación de un cuerpo, me repugna y me preocupa”, comentó el alcalde de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, en una conferencia de prensa el lunes. “No es algo a lo que te acostumbres. No es algo a lo que te quieres acostumbrar”.

Las autoridades no divulgaron el nombre de la víctima ni más detalles sobre el caso el lunes.

Hearn comentó a la televisora que es el 117mo caso de homicidio del año en Jackson.