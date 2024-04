Estados Unidos avisa sobre retrasos y congestión de tráfico por el eclipse solar

Aunque la luna no ocultó por completo el sol, el último eclipse solar tuvo lugar el 21 de agosto de 2017 y, según la NASA, en Norteamérica, el próximo eclipse solar total no se producirá hasta el 23 de agosto de 2044 y este no tendrá el mismo alcance que el de 2024, por lo que la población quiere aprovechar la oportunidad.