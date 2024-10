Evalúan daños y una posible reapertura comercial en Florida central tras el paso del huracán Milton

Milton, que entró como un huracán de categoría 3 por el área de Siesta Key, en el condado de Sarasota, tuvo vientos sostenidos de hasta 120 millas por hora, pero, antes de su llegada, los sistemas asociados afectaron grandemente varias zonas de Florida. Se emitieron más de 100 avisos de tornados y se contabilizaron 16, algunos de ellos mortales, como en el condado de St. Lucie . En ese lugar, se reportaron fallecidos, aunque no se ha confirmado una cifra definitiva, y el alguacil del condado, Keith Pearson dijo que unos 12 tornados tocaron tierra en esa región.

En Orlando no ha habido reporte oficial de daños, aunque se espera actualización de las oficinas pertinentes. El huracán Milton llegó a esta ciudad como categoría 1, con fuertes vientos de hasta 85 millas por hora, sentidos con mayor intensidad entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m., cuando finalmente el huracán salió de Florida hacia aguas del Atlántico por el área de Cabo Cañaveral. Además de vientos, hubo lluvia fuerte que dejó una acumulación de entre seis a 12 pulgadas en toda la ciudad y en muchas otras áreas, incluyendo parte del Downtown de Orlando, que tiene un gran número de personas sin electricidad.