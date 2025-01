Fact-checking de la toma de posesión de Donald Trump: qué es cierto, qué es falso y qué necesita pruebas

Trump dijo que Estados Unidos “ya no puede proveer servicios básicos en momentos de emergencia” haciendo referencia al huracán Helene que impactó Carolina del Norte.

FALSO

Trump: (El gobierno de Joe Biden dio) “santuario y protección a criminales peligrosos” muchos de ellos de “prisiones e instituciones mentales”.

NO HAY PRUEBAS

No hay pruebas públicas de que haya existido una política del gobierno de Joe Biden para proteger a inmigrantes que sean “criminales peligrosos”. De hecho, cifras oficiales del año fiscal 2024 muestran que de los 271,484 deportaciones que llevó a cabo ICE, 88,764 fueron de extranjeros que tenían cargos o habían sido condenados por actividades criminales.

Trump: “Lo que es más importante, ganamos con contundencia en los siete estados péndulo y en el voto popular. Ganamos por millones de personas”.

VERDADERO

Los resultados en los siete “ swing states “ (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Wisconsin) fueron favorables para Trump y el candidato republicano ganó el voto popular en el país por un poco más de 2 millones de votos, según los resultados reportados por The Associated Press.

Trump dijo que reactivará el programa “Remain in Mexico” (“Permanecer en México”): te explicamos de qué se trata

EXPLICADOR

“Permanecer en México” (o “Remain in Mexico”) oficialmente nombrado como “MPP”: “Protocolos de Protección Migratoria”, consistía en que los inmigrantes debían esperar en México mientras buscaban asilo en los Estados Unidos hasta la fecha de comparecencia ante un juez de inmigración de Estados Unidos.

El programa se dio a conocer de manera oficial el jueves 20 de diciembre de 2018, durante el primer mandato de Trump. Y se hizo efectivo en enero de 2019 . Durante la administración de Joe Biden, la Corte Suprema dispusodispuso su terminación en junio de 2022 con el argumento de que “el MPP tenía fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, desvió recursos y personal de otras iniciativas prioritarias y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular”.

“Sí lo pueden hacer, está en su derecho. Nosotros no necesariamente lo compartimos; de hecho, no lo compartimos, tenemos un enfoque distinto, pero vamos encontrando los mecanismos de ajuste”.

La aplicación CBP, que permitía a los migrantes programar citas en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, ya no está operativa desde el 20 de enero de 2025, según un aviso de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) .

Trump: “Se perdieron 38,000 vidas en la construcción del Canal de Panamá”.

FALSO

“Las elecciones [de 2020] estaban totalmente amañadas (...) fue una elección amañada”.

FALSO

Como te hemos contado en esta nota de Factchequeado, esta narrativa ha sido desmentida por el fiscal general de la primera administración de Trump, Bill Barr , agencias de gobierno , y ex miembros de su primera campaña presidencial ( aquí , aquí , y aquí ).

Trump dice que su política reconocerá únicamente los géneros femenino y masculino, pero organizaciones de salud y expertos afirman que dos géneros no reflejan la realidad biológica y social

EXPLICADOR

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) indican que “la identidad de género de una persona es autoidentificada, puede cambiar a lo largo de su vida y puede o no corresponder a las expectativas culturales de una sociedad en función de sus características sexuales biológicas”. Entre los ejemplos de identidades de género, menciona por ejemplo mujer, hombre, persona trans, género diverso y no binario.