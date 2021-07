Nueva York - Bob Moses, un importante líder de los derechos civiles en Estados Unidos y conocido sobre todo por su trabajo contra la segregación racial en los años 60, falleció este domingo a los 86 años, según informaron varios medios.

Moses murió en su domicilio de Hollywood (Florida), según confirmó a The New York Times su hija Maisha Moses, que no divulgó la causa.

Originario de Nueva York, Moses se convirtió en todo un icono de la lucha por los derechos de los afroamericanos en el sur del país, concretamente en el estado de Mississippi, a donde se trasladó en 1960 inspirado por las protestas que se estaban organizando allí.

Moses centró su trabajo en registrar a miles de votantes negros como miembro del Comité de Coordinación de estudiantes no Violentos (SNCC) una de las organizaciones claves en la batalla contra la segregación.

Su labor le llevó a ser arrestado, encarcelado y atacado en repetidas ocasiones, incluido un tiroteo de un vehículo en el que viajaba por parte de miembros del Ku Klux Klan.

“En Mississippi, Bob Moses era el equivalente a Martin Luther King”, señalaba Taylor Branch, autor de una obra ganadora del premio Pulitzer sobre el nacimiento del movimiento de los derechos civiles, en una entrevista de 1993 con The New York Times que el diario recordaba hoy.

En los años 80, Moses puso en marcha The Algebra Project, una iniciativa para apoyar el estudio de las matemáticas entre los alumnos de zonas con menos recursos que se implantó en numerosas ciudades.

Criado en el barrio neoyorquino de Harlem, Moses estudió en uno de los institutos públicos más prestigiosos de la ciudad tras superar las pruebas de acceso y se graduó en Filosofía y Francés en el Hamilton College de Clinton (Nueva York).

En 1957 completó una maestría en Filosofía en Harvard y estaba trabajando en su doctorado cuando tuvo que regresar a Nueva York por la muerte de su madre y la hospitalización de su padre.

Tras su paso por Mississippi, se mudó a Tanzania para evitar ser enviado a la guerra de Vietnam y vivió durante los años 70 en el país africano durante los años 70, donde nacieron tres de sus cuatro hijos, antes de regresar a Estados Unidos para continuar con su labor en Harvard.