Familia demanda al gobierno de Estados Unidos por muerte de niña hondureña bajo la custodia de agentes federales

McAllen, Texas- La familia hondureña de una niña de 8 años con una afección cardíaca que murió bajo custodia de agentes federales tras cruzar la frontera en 2023 demandó al gobierno federal el viernes.

Anadith Danay Reyes Álvarez, quien tenía problemas cardíacos crónicos y anemia falciforme, enfermó con síntomas similares a los de la gripe y murió después de permanecer detenida durante ocho días en una instalación de la Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en Donna y, posteriormente, en Harlingen, Texas.

Una investigación interna de la CBP encontró fallas en la prestación de atención médica adecuada y determinó que el personal médico no revisó los documentos que la madre ofreció, en los que se describía la delicada condición de la niña. Bajo custodia, Anadith tuvo una fiebre de 104.9 grados Fahrenheit, además de náuseas, dificultades para respirar y dolor.

PUBLICIDAD

Pese a las súplicas de su madre, la niña no fue llevada a un hospital hasta que su cuerpo quedó flácido en los brazos de ella. Mabel Álvarez Benedicks describió la muerte de su hija en una entrevista con The Associated Press más tarde esa semana.

1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS 1 / 18 "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Compartir

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

La demanda por muerte por negligencia presentada el viernes se produce después de una querella por agravio presentada contra el gobierno el año pasado, que fue rechazada en octubre. La demanda busca cubrir los daños sufridos por la familia, pero no solicita una cantidad monetaria específica.

La madre de la niña dijo que visita a un psiquiatra con regularidad y toma medicamentos para poder dormir. Su padre, Rossel Reyes Martinez, afirmó que la muerte de su hija fue la materialización de la peor pesadilla de cualquier padre.