FBI dice que investiga amenazas de bomba y falsas llamadas a la policía contra nominados por Trump

En Florida, mientras tanto, la oficina del sheriff del condado de Okaloosa dijo en un aviso publicado en Facebook que “recibió una notificación de una amenaza de bomba que hacía referencia al supuesto buzón del excongresista Matt Gaetz en una casa en el área de Niceville alrededor de las 9 a.m. de esta mañana”.

Aunque un miembro de la familia reside en la dirección, dijeron que “el ex congresista Gaetz no es residente. “Sin embargo, el buzón fue vaciado y no se encontraron dispositivos. También se registró el área inmediata con resultados negativos”.