Fiscales en juicio contra Hunter Biden detallan crudos relatos sobre su adicción a las drogas

Los miembros del jurado también pudieron ver por primera vez el documento que se encuentra en el centro del caso, y el abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, argumentó que su cliente no creía estar en plena adicción cuando declaró durante el trámite que no tenía problemas con las drogas. En el poco tiempo que tuvo la pistola, no hizo nada con ella, y el arma nunca estuvo cargada, dijo Lowell en su declaración inicial.