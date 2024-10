Florida: 51 de los 67 condados están en estado de emergencia por el paso del huracán Milton

Con la trayectoria, que no ha mostrado grandes cambios desde que se ha rastreado, las ciudades de Orlando, en el condado de Orange, y Kissimmee y Poinciana, en el condado de Osceola, donde residen gran cantidad de puertorriqueños, se verían afectados, y los preparativos no se han hecho esperar. Sin embargo, las autoridades oficiales todavía no han brindado información de los refugios que se abrirán en estas ciudades de la Florida Central y cuándo lo harán, mientras la población aumenta el nivel de ansiedad ante la incertidumbre.

1 / 44 | Las impactantes imágenes del paso del huracán Helene por Florida. Esta imagen satelital GOES-16 GeoColor, tomada a las 5:46 de la tarde y proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra al huracán Helene en el Golfo de México el jueves 26 de septiembre de 2024, en dirección a Florida. (NOAA vía AP) - The Associated Press

“Aunque había orden de evacuación obligatoria, no forzamos a las personas para que se fueran y bares, negocios y restaurantes permanecieron abiertos, pero en esta ocasión las personas no van a volver a las ciudades ni negocios hasta que no abramos oficialmente. No podemos permitir otra tragedia como la que pasamos con Helene, así es que mi mensaje es aseguren sus propiedades y váyanse de su casa”, dijo firme el sheriff.