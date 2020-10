Louisville, Kentucky — Agentes de la policía de Louisville declararon que pasaron más de un minuto identificándose como oficiales antes de entrar por la fuerza al apartamento de Breonna Taylor, pero su novio sostuvo que nunca los escuchó según las grabaciones de las sesiones de un gran jurado que optó por acoger las recomendaciones del fiscal Daniel Cameron de no someter cargos contra los agentes que dieron muerte a la mujer.

Las descripciones dramáticas, y a veces contradictorias, del allanamiento llevado a cabo el 13 de marzo son la clave de un caso que ha desencadenado protestas a nivel nacional contra la brutaliad policial y el racismo sistémico. Cuando los oficiales entraron al apartamento por la fuerza, Kenneth Walker, novio de Taylor, realizó un solo disparo. Admitió que pudo no haber escuchado a los oficiales identificarse debido al lugar donde se encontraba dentro del apartamento. Si los hubiese escuchado, dijo Walker, “entonces toda la situación hubiese cambiado, pues no hubiésemos tenido razón para tener miedo”.

El miedo y la confusión que se suscitaron poco después de la medianoche dentro y fuera del hogar de Taylor en Louisville quedaron capturaros en más de 15 horas de grabaciones que, en una rara movida, fueron hechas públicas. Aunque los audios suman detalles adicionales de lo que ocurrió luego que los oficiales descargaron 32 municiones hacia el interior de la residencia, no paracen cambiar la narrativa fundamental hecha pública anteriormente.

Las grabaciones no incluyen discusión alguna sobre la posible radicación de cargos criminales a los oficiales que le causaron la muerte a Taylor, pues Cameron determinó, días antes, que los agentes actuaron en defensa propia.

Los procesos internos de un gran jurado, usualmente, son mantenidas en secreto, pero una corte ordenó que se hicieran públicas las grabaciones ante la molestia de los ciudadanos de Louisville y de millones de personas en los Estados Unidos y otros países. El material hecho público no incluye las deliberaciones de los miembros del gran jurado, ni las recomendaciones o declaraciones de los fiscales pues, según Cameron, no fueron grabados.

En la noche de los hechos, los agentes de la policía llegaron al apartamento de Taylor cerca de la medianoche con una orden de allanamiento por narcóticos. La orden no estipulaba la necesidad de que los oficiales se identificaran antes de entrar a la residencia. Taylor y su novio dormían en el interior.

Unos minutos después, Taylor fue alcanzada por cinco proyectiles.

Aunque la orden les permitía entrar sin anunciarse, los oficiales optaron por identificarse “para darles la oportunidad de abrir la puerta”, sostuvo el teniente Shawn Hoover. El detectie Myles Cosgrove añadió que se le dijo a los oficiales que “utilizaran su maduréz para conseguir entrar al hogar”.

Hoover indicó que los oficiales se identificaron como miembros de la policía y tocaron a la puerta tres veces. Estimó que aguardaron entre 45 segundos a un minuto antes de entrar por la fuerza.

Otro oficial dijo que esperaron casi dos minutos antes de entrar.

Walker resaltó escuchó golpes en la puerta, pero que los oficiales no respondieron a sus llamados de que se identificaran. Walker dijo a la policía que agarró su pistola y, junto con Taylor, se acercaron a la puerta.

“A estas alturas ella (Taylor) está gritando, y yo también, pero nadie contestó. No hubo respuesta. Nada”, dijo Walker.

Los oficiales indicaron que golpearon la puerta la pueta con un ariete tres veces antes de finalmente romperla. El detectiva Michael Nobles sostuvo que los oficiales crearon tanto ruido que el vecino del apartamento superior salió a ver qué ocurría.

Walker, quien dijo que pensó que intrusos intentaban entrar a la residencia, disparó en una ocasión y alcanzó al detective Jonathan Mattingly en una pierna en cuanto intentó entrar.

Mattingly dijo en extractos de su testimonio que fueron liberados al público que disparó su arma de reglamento mientras caía al suelo a causa de la herida.

Cosgrove entró y vio a Mattingly en el piso. Durante su entrevista señaló que la situación se tornó confusa y que pensó que había disparo cuatro veces o menos, pero la evidencia reveló que descargó 16 municiones, incluyendo el proyectil que le causó la muerte a Taylor.

El oficial Brett Hankinson, quien fue despedido, dijo a los investigadores que vio los destellos de una arma de fuego disparando en el interior del apartamento y pensó que sus compañeros estaban en aprietos, por lo que comenzó a disparar. Luego se movió a una ventana y siguió disparando; en total disparó en 10 ocasiones.

Hankinson fue el único oficial acusado por el gran jurado, un cargo de imprudencia temeraria, por disparar hacia el interior de una residencia habitada por personas. Hankinson se declaró inocente.

“Lo que vi en ese momento fue una figura en postura para disparar, y parecía que tenía en las manos un (rifle) AR-15 o una arma larga”, dijo Hankinson.

Walker tenía en sus manos una pistola y tenía licencia para poseer el arma de fuego. Dijo que tanto Taylor como él se tiraron al piso cuando los oficiales comenzaron a disparar. Dijo que vio que Taylor estabs sangrando y llamó al 9-1-1, a su mamá y a la madre de Taylor.

Hoover resaltó que creía que Walker y Taylor los emboscaron. “Ellos sabían que estábamos en la puerta. Hasta los vecinos sabían que estábamos allí”, recalcó el teniente.

Entrevistas con los veciones, sin embargo, no ofrecieron claridad de lo que ocurrió. Dos vecinos dijeron que no escucharon a los policías tocar la puerta. Uno dijo estar seguro que no los escuchó identificarse. Un tercer vecino ofreció tres versiones distintas - en dos de ellas indicó que escuchó a los oficiales identificarse.

Luego de la balacera, los oficiales se concentraron en ayudar a Mattingly y nadie más intentó entrar a la residencia, inclusive mientras Taylor estaba en el piso herida y sangrando, hasta que un grupo de oficiales de SWAT finalmente entraron al apartamento.

Incialmente, Walker dijo que fue Taylor quien disparó el arma de fuego, pero luego dijo que fue él quien hizo el disparo.

Otro oficial declaró que no encontraron drogas en el apartamento, pero que la policía, en última instancia, no ejecutó la orden de allanamiento.