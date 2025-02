“No podemos rezar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo” , indicó a The Associated Press. “Al unirnos a esta demanda, buscamos la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, seguir el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”.

No hubo una respuesta inmediata de la administración Trump a la nueva demanda, que nombra al Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias de inmigración como demandados. Sin embargo, un memorando presentado el viernes por el Departamento de Justicia, oponiéndose a la esencia de la demanda, esbozó argumentos que también podrían aplicarse a la nueva demanda.

Una parte de ese memorando podría no aplicarse a la nueva demanda, ya que argumenta que los cuáqueros y sus compañeros demandantes no tienen base para buscar una orden judicial a nivel nacional contra la política de aplicación revisada.

El presidente de Estados Unidos no tardó en mostrar su descontento y arremetió en contra de la líder religiosa.

“Cualquier alivio en este caso debería limitarse únicamente a los demandantes nombrados”, sostiene el memorando del Departamento de Justicia, argumentando que cualquier orden judicial no debería aplicarse a otras organizaciones religiosas.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que lidera la denominación más grande de la nación, no se unió a la demanda, aunque ha criticado la represión migratoria de Trump. El martes, el papa Francisco emitió una fuerte reprimenda al plan de deportación, advirtiendo que la eliminación forzosa de personas puramente por su estatus ilegal les priva de su dignidad inherente y “terminará mal” .

Muchos líderes religiosos conservadores y expertos legales en Estados Unidos no comparten preocupaciones sobre la nueva política de arrestos.

“Los lugares de culto son para rezar y no son santuarios para actividades ilegales o para albergar personas involucradas en actividades ilegales” , apuntó Mat Staver, fundador de la organización legal cristiana conservadora Liberty Counsel.

“Los fugitivos o criminales no son inmunes a la ley simplemente porque entran en un lugar de culto”, dijo Staver en un correo electrónico. “Esto no es una cuestión de libertad religiosa. No hay derecho a violar abiertamente la ley y desobedecer a las fuerzas del orden”.